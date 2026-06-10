房市鬆口氣！ 楊金龍親曝：選擇性信用管制就到這

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中央銀行將於6月18日召開今年第二季理監事會議，市場高度關注利率政策走向及房市管制是否再度加碼。不過，央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財政委員會備詢時，針對外界關切的房市信用管制措施，首度明確表態「選擇性信用管制就到這裡」，釋出現階段不再進一步加強房市管控的訊號，引發市場關注。

楊金龍表示，央行下周理監事會將針對國內外經濟情勢、通膨變化、利率政策及選擇性信用管制措施進行討論，並於會後公布最終決議。他強調，央行持續密切觀察經濟數據及金融市場變化，所有政策將以維持金融穩定與物價穩定為主要目標。

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針對近期通膨升溫議題，楊金龍指出，雖然5月消費者物價指數（CPI）年增率較前期擴大，但從長期角度觀察，台灣整體物價表現仍相對穩定，與主要國際經濟體相比，通膨壓力並未明顯失控，因此央行將綜合評估後再決定後續利率政策方向。

房市部分則成為此次備詢焦點。國民黨立委林德福引用內政部資料指出，今年前4個月全台建物買賣移轉棟數約8萬5050棟，年減4.9%，顯示房市交易量已出現降溫跡象，詢問央行是否還有進一步加碼管制的打算。對此，楊金龍直言，「選擇性信用管制就到這裡」，意即第七波房市信用管制措施將暫時按兵不動。

此外，針對央行過去提及的「精準政策工具」，楊金龍表示，除了利率調整之外，央行也可透過公開市場操作、存款準備率調整等方式管理市場資金流動，避免單純依賴利率工具造成政策效果失衡。

至於國際金融情勢方面，楊金龍認為，即使中東地緣政治風險升高，短期內仍難動搖美元在全球金融體系中的主導地位，「去美元化」議題恐怕仍需更長時間觀察。隨著6月18日理監事會逼近，市場正密切關注央行是否維持利率不變，以及後續房市政策的最新動向。

影片時間：2026/6/10 早上9：22

（封面圖／翻攝《國會頻道》YT頻道）

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