房市「霸王級寒流」！全台房仲數增幅創新低，經紀人數驚見衰退比疫情期間還慘

房市「霸王級寒流」來襲，市場第一線人員首當其衝。根據內政部統計，去年第三季全台房仲從業人員雖然仍創新高，但與前一季相比僅增加62人，季增幅為2019年以來最低。其中，身為產業重要指標的不動產經紀人人數，終結自2018年以來、連續30季的正成長紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，在市場整體量縮下，房仲業面臨龐大壓力，產業已正式進入盤整期。

​ 「房市溫度計」降至冰點 ​

內政部統計顯示，去年第三季不動產經紀人、營業員共達7萬7470人，為歷史有統計以來新高，但季增幅度僅剩0.1%，是自2019年房市起飛以來最低的成長率。

賴志昶分析，不動產從業人員的多寡可視為「房市溫度計」，綜觀歷年數據，房仲人數成長力道的最高點落在2013年，當時為房市高點，當年下半年人員數季增幅更來到4～5%。

至於近期人員增幅的高點則在2022年，當時受惠於疫情後房市多頭，第三季單季就增加2576位不動產經紀人與營業員，增幅來到4.2%；近期增幅創下新低，顯示第一線業者受市場降溫影響加劇。

​ 經紀人人數驚見衰退 比疫情期間還慘 ​



此外，經紀人人數去年第三季僅剩1萬1875人，季減12人，中止連續30季的正成長紀錄。

賴志昶指出，經紀人人數自2018年起，受惠於房市多頭，長達30季都呈現正成長，即便疫情期間也未見衰退，如今首度出現負成長，頗具指標意義。

他說，由於內政部法規規定，每家房仲門市均需配置不動產經紀人，經紀人人數出現衰退，意味著業者展店意願極低，是房市景氣下行的重要指標。

告別人海戰術，房仲產業啟動淘汰賽

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，央行信用管制與銀行滿水位問題，猶如「緊箍咒」限縮交易動能，當成交量無法支撐龐大從業人口，房仲產業級會加速啟動「淘汰賽」。

她認為，隨著市場回歸冷靜，業者對擴張版圖持續保守，如果買氣持續低迷，意味著房仲產業將產生質變，未來交易難度大增，業者不再追求「人海戰術」，更講求專業與服務深度，時代變遷之下，業者強者恆強現象將加劇；獨立作業品牌將限縮成長空間，善於運用總部資源或科技工具者，或將能在市場寒流中脫穎而出。

