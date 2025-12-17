房市10月小回春！全國預售屋回彈3千件 專家指假象回溫：房價正開始跌

記者陳韋帆／台北報導

10月全台預售揭露件數重回3千件，專家指出，部分重劃區個案已出現降價，但狀態尚未擴散，故降價風是否擴及全國仍需觀察。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

據實價登錄，10月全台預售揭露件數重回3千件，擺脫第三季單月不到3千件的窒息量。房市專家指出，「房市買氣冷卻1多年，而部分重劃區已出現降價，如台中海線寶佳出現2字頭故短暫回溫，但狀態尚未擴散，故降價風是否擴及全國仍需觀察。」

實價登錄顯示，今年10月預售揭露量3,078件，月增32%、年減41%。進一步觀察各縣市，逆勢成長的有新北市660件，月增4成、年增24%；桃園市588件，月增5成、年減59%；台中市366件，月減13%、年減6成；台南市267件，月增6成、年減4成；高雄市238件月增49%、年減34%。

10月預售屋實價登錄件數變化。（圖／信義房屋提供）

信義房屋：10月預售屋回溫是短期回彈現象

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然交易量能偏向低落，屬於個案表現市場，但量縮過頭後也會出現一小波反彈，不過觀察短期市況表現，應該還是短期的反彈。

他說明，預售屋買氣冷清過頭，故迎來小回彈，整體市場已變成個案表現，如品牌建商、大基地或搭配容易入手的付款方式，創造好的銷售成績，所以即使出現小回彈，也僅有3千件，相較一般景氣件佳的5千件線，市場仍處於極差狀態。

全向科技房產中心：房市進入冰河期 預售屋小回春非真正回溫

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，當初預售屋禁轉政策推出後，炒作盤就已經開始退潮，隨限貸令、房貸之亂出現後，房市也立刻進入冰河期，但剛性需求仍在，顯示過去幾年投資炒盤確實狀況嚴重，政府出手管控也無可厚非。

但隨買氣進入冰河期，大量利用科技盤炒作房價的區域，剛需卻不足的地方已開始賣不動，如中南部不少重劃區案場不時傳出單月銷售率0的慘淡情況，此次10月回彈，估計與送家具或其他配套「變相降價」有關，並非真正的回溫，建議想等降價的購屋族，可以繼續多看多比較，或許明年初就會有小驚喜，迎來真正的房價下跌。

