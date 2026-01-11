房東不敢租給「1高薪職業」？一票人點頭：毛毛的…

生活中心／周希雯報導

許多房東在招租時，會事前了解租客的職業，藉此評估收入的穩定性，也可初步了解對方的生活與背景；像是公務員、工程師等行業，就因普遍高薪、工作環境又單純，往往被視為首選對象。不過1名女網友分享，找租屋時不敢透露自己是律師，因為「講了就沒人敢租」，類似狀況連交友、就醫也一樣，令她相當無奈；貼文引發同行共鳴，也有人直言，「說真的，也是毛毛的…」

原PO在Dcard發文感嘆，找租屋時每當被房東問職業，都不敢坦白是律師，連補習班老師也說，「講了職業就沒人敢租」；就醫也不會透露，擔心醫師會防衛性醫療，進而面臨診所、地區醫院互相踢皮球。對此，原PO在交友軟體更不敢坦白，因為在許多人刻板印象中，女律師給人的感覺是「好強、愛辯、離婚會爭財產」，甚至和空服、八大一起被列為男生擇偶的NG職業，令她相當無奈。

原PO感嘆，無論是租屋、就醫甚至交友，都不敢坦白自己是律師。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

貼文一出，不少網友默默點頭表示，「誠實報稅也給租補，東西壞了也會修，但聽到律師說真的也是毛毛」、「現在也會怕律師，吵架的時候都堅守己見」、「找對象真的是完全怕律師，尤其是結婚，無法想像離婚的時候會怎麼被搞」、「一般民眾會擔心，合約有沒有漏洞被鑽？有爭議時拼不過律師、有人上門尋仇砸房等等」、「不知是不是刻板印象，感覺難相處，我看過幾個讀法律的人腦袋都有點固化，覺得自己特別厲害腦子特別好、喜歡糾正別人，然後給人感覺我們這些死凡人跟律師不好溝通」。

有房東坦承，即使本身奉公守法，但聽到律師還是會擔心。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

但也有人認為，「剛好可以過濾掉惡房東，沒什麼不好」、「有的房東合約真的很敢寫，什麼房東告房客律師費要房客出，房東可以無條件解約然後當天趕人，房東所得稅增加要房客出，這種合約律師看到大概要七竅生煙了」、「我應該會想租給律師，有穩定收入，如果處的不錯還能法律諮詢」、「我是房東會想租欸！有正當工作、不會遲繳房租」、「我在臨床聽到律師真的會防衛性醫療，但也沒有不好啦，就效果跟風險都降低，什麼都最保守也不一定壞事」。

