房東孤爬柴山…失蹤17天「最後身影曝」！山友：他不愛拍照

記者簡榮良／高雄報導

一個姑且一試的念頭，希望找到人！高雄一名62歲鄧姓男子，於上個月20日獨爬柴山，對他來說稀鬆平常；未料，沒再下山。獨居的他，失蹤消息直到樓下早餐店房客要繳租金才發現，失聯至今已長達17天，由於鄧男沒帶手機，無法追蹤定位，只能全面搜山，相當棘手。鄧男弟弟著急在臉書發文，提供僅有線索：哥哥平時喜歡走小徑、不走木棧道、常去鐘乳石洞，希望山友能多看兩眼。最後身影也曝光，穿著白色長袖T恤、深色長褲，背著一個包包，朝登山口走去，消失在監視器中。

鄧男最後身影曝光，穿著白色長袖T恤、深色長褲，背著一個包包，朝登山口走去，消失在監視器中。（圖／翻攝自柴山迷臉書）

鼓山分局於5日凌晨1時接獲單一窗口通報，指稱鄧男（62歲）於11月20日上午9時許獨自至壽山運動便失聯。警方立即與消防局、壽山國家公園警察隊等單位於5日上午8時集結入山搜救，目前尚未尋獲被協尋人，今日仍持續搜救中。

據悉，鄧男個性獨來獨往，平時獨居，柴山成了第二個家，幾乎每週報到，山齡至少10多年，是個不折不扣的老手。之所以被發現失蹤，全因鄧男1樓店面出租給早餐店，租客要繳房租卻聯絡不上人，擔心發生危險，報警破門而入，從充滿生活痕跡的房間內找到手機；但問題來了，沒帶手機出門，就無法追蹤定位，要短時間找到人相當棘手，只能土法煉鋼，全面搜山。

鄧男沒帶手機出門，無法追蹤定位，搜救人員只能土法煉鋼，全面搜山。（圖／翻攝畫面）

鄧男弟弟在各大臉書社團PO文，抱持姑且一試的念頭，盡可能提供詳細線索。他表示，哥哥平時喜歡走小徑、不走木棧道、常去鐘乳石洞。不少山友看到照片都有股熟悉感，有人認出他是「柴山達人小鄧」，平時不喜歡拍照。失蹤17天凶多吉少，仍盼望奇蹟出現。

