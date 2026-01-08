▲房東怕麻煩、房客怕受騙，彰縣府推包租代管打造安心租屋。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】租屋路上，房東怕麻煩、房客怕受騙！彰化縣政府提醒，目前政府有推出租賃住宅包租代管專業服務制度，鼓勵房東把租賃期間的各項管理工作委託給專業公司，減少與租客之間對於房屋管理、房租收取等方面的溝通困擾。另外，為了避免房客遇到假房東詐騙落入租屋陷阱，而遭受金錢、精神受損等打擊，也提醒在簽約前務必多一分留意並詢問有經驗的親友或專業人員，如遇爭議也可以尋求免費法律諮詢服務。

房東部分，內政部在106年12月制定「租賃住宅市場發展及管理條例」，建立租賃住宅包租代管專業服務制度。其中代管業就是房東把房屋交給專業公司打理、包租業則是由公司先向房東承租住宅，再將房屋轉租給房客，兩者皆須負責租賃期間的各項管理工作。透過委託包租代管服務，房東可減少自行招租、管理及處理租務糾紛的負擔，不僅穩定收租，也可依法享有所得稅租稅優惠。只要是供居住用途且租約至少1年以上，就能享受每屋每月租金6千元內可免納綜合所得稅及租金超過6千至2萬元，依53%計列所得稅必要損耗及費用減除之優惠。此項政策優惠已延長實施時間到民國117年6月，房東可多加把握。

房客方面，隨著租屋需求增加，租屋詐騙案件亦時有所聞，縣府提醒民眾務必提高警覺，牢記「勿付錢再看屋」的原則，拒絕任何要求先匯款、付訂金才能看屋的情形。看屋時應實地確認屋況，查驗屋主或出租人是否為有權出租之身分，而且租賃契約內容也應該詳細審閱，完成簽約後再支付押金與租金，以保障自身權益。如遇房東要求提前終止租約或不當扣抵押金等承租爭議，也提供免費法律諮詢服務專線(市話請直撥 412-8518轉2再轉6，手機撥打需加02)，讓承租戶不再求助無門。

彰化縣政府表示，隨著房價逐漸攀升，租屋市場需求也日益活絡，為了減輕民眾的困擾和負擔，政府已推出包租代管及加強租屋防詐宣導、租屋爭議免費法律咨詢等多項政策，希望出租方和承租方都能多加利用，保障自身權益。縣府團隊也將持續健全相關政策，防堵詐騙行為，與鄉親共同營造安全、安心、可信賴的租賃市場。