房東擅闖房間抄電表還偷拍遭告 搬租賃契約被打臉！判決結果賠慘了

房東以為有租賃契約規定，就可擅闖房客房間抄表還拍照，反被檢方打臉，法官判拘役、賠款。示意圖／翻攝自Pixabay

苗栗一名房東與租客在契約上載明「房客不得隨意讓他人留宿」以及「房東得進入房間抄電表」等條款，但她未經同意擅自闖入，還拍下房客與男友留宿的照片，以為自己拿到鐵證，卻沒想到這麼做反讓自己吃上官司，最後還得賠上一筆錢。

根據判決書顯示，苗栗一名房東於去年9月，私自進入女房客房間抄電表，並趁著女房客與其男友熟睡之際，用手機拍下照片。事後，女房客察覺有異，決定報警處理。

房東否認犯行，並搬出雙方簽名的租賃契約，指出為維護公共安全，女房客不得讓他人留宿，且房東有權進屋抄電表、檢查冷氣與冰箱等設施，承租人不得以任何理由拒絕。他進一步辯稱，過去每月進入房間抄電表時，女房客皆未提出異議，而這次拍下兩人的照片，只是想藉此證明房客違反「不得隨意留宿他人」的約定。

檢方指出，房屋一旦出租，房客即享有「不受非法干擾」的合理期待，即使有相關合約條款，也不得擅自侵入他人住處或合理化此行為。法官亦表示，房東應提供房客安全、安心的居住環境，然而未經同意闖入房內抄表，已侵害房客的居住權益；此外，房東還偷拍他人的非公開活動，明顯造成女房客心理壓力與精神痛苦。

法官審酌房東坦承犯行，但雙方未能就賠償金達成和解，因此判決房東犯侵入住宅罪及竊錄他人非公開活動罪，分別處拘役20日與30日，合併應執行45日，得易科罰金4萬5千元，緩刑2年。另外，並命房東須於判決確定6個月內，賠償女房客4萬5千元。全案可上訴。



