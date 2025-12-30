房東留下才有利租客！談內政部租賃三法修法 租服全聯會：市場不會說謊

記者陳韋帆／台北報導

劉貞君指出，內政部租賃三法修法，「制度改革應平衡租客、房東、業者三方權益，若缺乏配套，恐導致房東退場、租金承壓上升，而修法成敗關鍵在於房東是否能留在市場！」（圖／記者陳韋帆攝影）

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（下稱租服全聯會）今（30）日舉辦2025全台包租代管產業調查報告。理事長劉貞君開頭就聊到近期內政部討論火熱的租賃三法修法，他指出，「制度改革應平衡租客、房東、業者三方權益，若缺乏配套，恐導致房東退場、租金承壓上升，而修法成敗關鍵在於房東是否能留在市場！」

租服全聯會數據顯示，截至2025年11月底，全台租服業會員申請數達2,829家，較去年底成長29%；專業領證人力更從3,550人攀升至4,859人，增幅達37%。此外，全台包租代管戶數已突破10萬大關，顯示產業正從經驗導向轉型為專業制度化經營。為應對未來市場需求，全聯會首度與桃園市合作建置「租屋諮詢服務數位櫃檯」，並於北中南各地深化校園講座與法令宣導，強化地方治理能見度。

租賃修法須兼顧市場供需平衡 避免房東退場導致租金推升

劉貞君開頭就聊到近期內政部的租賃三法修法，他指出，制度改革應平衡租客、房東與業者三方權責。針對目前租賃專法修法草案強化租期保障、限制漲幅等方向，產官學界普遍憂心若忽略房東承擔的風險配套，恐導致供給端退場，進而使租金承壓上升。

劉貞君強調「市場不會說謊」，修法成敗在於是否能讓房東願意留在市場，形成對租客有利的長期穩定循環，而非增加行政負擔導致市場限縮。

租服全聯會補充，除了法規推動，租賃產業在社會安全網中也扮演關鍵角色。以花蓮風災為例，業者第一時間動員盤點空屋媒合受災戶，展現即時支援能量。目前全聯會亦積極參與國土署「弱勢關懷獎勵金」機制，鼓勵房東釋出空屋。透過與政府各類政策平台如「五心平台」、「青銀安居」的串聯，期盼能因應高齡化與家庭結構變化，提供更具包容性的居住環境。

強調服務與守法精神 租服全聯會2026推三大新制度

展望2026年，租服全聯會預計推動三大創新制度：全台首創「優良房客認證」、非商業性質平台「聯租網」，以及重新定義「優良專業」表揚制度。

劉貞君說，未來專業標準將不再以成交量為唯一指標，而是轉向服務品質與守法精神。透過正向回饋機制，讓守規則的租客更容易被看見，同時協助屋主降低招租風險，從根本強化租賃市場的信賴基礎。

最後，他總結，健全租賃市場是產業與政府的共同目標。107年租賃條例實施至今，產業已邁入嶄新里程碑。未來全聯會將持續發揮政府與民間橋樑的功能，透過透明制度與精準控管，改善資訊不對等與潛在風險。唯有讓租屋體系全面專業化，才能真正解決租賃糾紛，保障數百萬房東與房客的居住權益，讓安居生活變得更簡單。

