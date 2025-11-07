房東要收回房子！爸媽逼她「用新青安買下」 網見細節：很難過





在台灣高房價環境下，「買不買房」不只是金錢問題，更牽涉到世代之間對生活安全感的差異，有些父母認為「家就是要有自己的」，但對薪資停滯的年輕人來說，背上房貸意味著未來數十年的壓力。近日就一名女網友分享遭家人要求「用新青安貸款買下租屋處」的經歷，引發熱議。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，家裡兩個月前因房東收回房子而必須搬離，爸爸因此動了「乾脆買下這間」的念頭，她坦言家庭資源有限，父母都是一般工人，爸爸已退休、媽媽也即將退休，她和姊姊則一個領基本薪、一個準備考試沒有收入，全家財務非常吃緊。

原PO表示有請AI估計買下這間房要多少錢，AI回答1000萬，然而爸爸卻認為只要「湊一湊就能買房」，媽媽退休金、爸爸手邊50萬、她和姐姐的積蓄加起來約30萬，頭期款約200萬，剩下的貸款則要用原PO的名義申請新青安房貸。原PO聽完直說「背脊發涼」，覺得這筆買房不但不會帶來安全感，反而會把全家推向更不穩定的深淵，無奈感嘆「當初爸爸有房子的話，我們就不會落到這般田地」。

▼原PO分享遭家人要求「用新青安貸款買下租屋處」的經歷。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，不少網友紛紛表示「妳想貸也不一定貸得到，新青安只能在八大公股行庫借，他們要求特別高，像你們頭期200剩下等於要貸八成，妳的條件一定貸不到」、「現在新青安很難貸過，以妳的薪資根本貸不到8成」、「太老的房子不大可能貸到8成喔，所以妳們的自備款很危險」、「中古屋不可能貸滿8成，地點差更低，沒錢就不要想買房了，再等等」。

▼不少網友認為原PO的申請條件很難通過新青安貸款。（示意圖／取自Pixabay）

除了貸款現實問題，也有網友點出世代期望差異，「你爸媽為了自己的晚年，要犧牲妳們年輕人的晚年」、「父母年輕時房價沒現在高的時候不買，老了房價貴了才叫小孩跟他一起分攤買房，真的很不ok」、「妳爸媽這年紀表示他們在相對經濟能力最好的3，40歲時應該有能力買房，現在憑什麼將責任推給小孩」。

（封面示意圖／取自Pexels）

