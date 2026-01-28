房東趕出門！母子低溫10°C搭帳棚 《緋聞港口》這一幕警揪心了

一名領有身心障礙手冊的31歲媽媽，被房東趕出，帶著1歲的兒子，睡在帳棚；從1月21日至今，被巡邏警察發現，趕緊伸出援手。大甲警分局提供



低溫10°C，台中市臨海的大安區龜殼生態公園，驚見一座違規的帳篷，裡面住領有身心障礙手冊的周姓媽媽（31歲）和剛滿足歲的幼子，周女因故遭房東驅離，無處可去，只能帶著稚子在寒風中棲身於單薄的帳篷內。大甲警分局巡佐紀志忠與警員謝文雄見狀，兩人揪心了，趕緊伸出援手協助。

這對母子從1月21日開始住在帳篷，被發現時，僅剩幾百元。巡佐紀志忠指出，這一幕令人心疼，宛如《緋聞港口》真人版，這回是一對母子檔，遇上凜冽寒冬，被房東驅離的生存戰。

為避免這對母子發生失溫等意外，立即通報台中市社會局派員介入協助，並先行將周女母子暫時安頓於大甲區的旅館，確保能有溫暖的棲身之所。

不僅如此，兩警積極聯絡轄區內熱心公益的「母慈八方振安慈善會」，成功為周女申請到新臺幣6000元的急難紓困金，以應付短期內的食宿與生活必需品開銷，協助這個小家庭度過眼前的難關。

《緋聞港口》是一款可以幫快凍死的母女修窗戶修壁爐修床的遊戲。隨著農曆春節將至，家家戶戶正忙於準備圍爐團圓，大甲警分局呼籲，在歡慶佳節的同時，若發現鄰里中有需要幫助的個案，請主動通報警方（110）或衛生福利部（1957福利諮詢專線），讓公部門與民間慈善力量能夠及時介入。

