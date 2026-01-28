房東過年前趕人！台中媽帶1歲兒露宿公園恐失溫…暖警伸援手助安置

記者吳泊萱／台中報導

台中一對母子遭房東驅離，在寒冬中露宿公園，暖警伸援手助母子二人度過難關。（圖／翻攝畫面）

年節將近又遇上寒流來襲，台中卻有一對母子被房東趕出門，31歲媽媽只好帶著1歲兒子流落公園搭帳篷，處境堪憂，幸好轄區警方發現母子露宿街頭後，立即將二人帶往旅館安置，除了通報社會局介入協助，更幫忙申請6000元急難紓困金，化解母子二人的燃眉之急。

台中一對母子遭房東驅離，在寒冬中露宿公園，暖警伸援手助母子二人度過難關。（圖／翻攝畫面）

台中市大甲警分局大安分駐所日前接獲民眾報案，在大安區龜殼生態公園內發現違規搭設的帳篷，巡佐紀志忠與警員謝文雄獲報後立即趕赴現場，發現簡易帳篷內竟住著一名周姓媽媽（31歲）及剛滿1歲的兒子。

廣告 廣告

據了解，周女領有身心障礙手冊，因故遭房東驅離，無處可去，只好帶著兒子到公園搭帳篷度日。由於近日氣溫驟降，員警擔心母子二人發生失溫等意外，立刻將人帶往大甲區的旅館安置，並通報社會局派員介入。

警方更積極聯絡轄區內熱心公益的「母慈八方振安慈善會」，成功為周女申請到6000元急難紓困金，以應付短期內的食宿與生活必需品開銷，協助這個小家庭度過眼前難關。暖警熱心伸援手，幫助母子度過難關，也獲得民眾大讚。

大甲分局溫馨呼籲，農曆春節將至，在歡慶佳節的同時，也請社會大眾多一份關懷，留意社區內獨居長者、經濟困頓或急需協助的脆弱家庭。若發現鄰里中有需要幫助的個案，請主動通報警方（110）或衛生福利部（1957福利諮詢專線），讓公部門與民間慈善力量能夠及時介入。

警方也將於春節期間加強巡邏，並結合里鄰長、社區守望相助隊，共同建構綿密的社會安全網，讓需要幫助的人也能感受到年節的溫暖，實現「平安、溫馨、過好年」的目標。

更多三立新聞網報導

國3清水服務區「麻雀大爆發」！千鳥齊聚屋頂上齊鳴…震撼畫面曝光

租屋處開毒趴出人命！酒店小姐「窗簾繩綑綁」口吐白沫亡…男友遭移送

台中優良教師頒獎典禮！53名補教師獲表揚…盧秀燕感謝補教業者作育英才

台中二寶媽失蹤10年成白骨！老父悲揭愛女離家前「擁抱媽媽」無聲訣別

