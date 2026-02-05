房東違規卻害房客租補被追回？ 專家提3質疑批「不應翻舊帳」

違建、隔間、未申報等灰色租屋市場，風險卻落在房客身上。（圖／踏取國際開發提供）

許多租屋族近期陸續收到公文，要求「追討已領取的租屋補貼」，內政部稱之為「溢領」。不過當初明明是政府鼓勵申請、審核通過後才發放補貼，奈何如今卻要求「繳回不該領的錢」。乖乖照規定申請的租補，為什麼最後會落得被追討、甚至一次追溯近3年的下場？

政府推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，本意是降低租屋負擔、提高申報誘因，讓租屋市場更透明，並保障年輕人與弱勢族群的居住權。相信今天的爭議非政府所樂見，但問題不在補貼，而在制度設計把風險集中丟回租屋族身上。

儘管國土署主張溢領多數原因是「申請人資格或租屋情況異動」，例如取得自有住宅、租約提前終止、家人買房等。但網路上不少租屋族被追討的原因，卻指向房東端：未合法申報房屋、用途不符、甚至是違建出租。也就是說，違規的源頭在房東與物件，卻由租屋族先承擔金錢後果。

租屋補貼不是問題，問題是租屋制度與市場背後的結構性問題。（圖／踏取國際開發提供）

踏取國際開發協理藍德義指出：「這是制度長期累積的結構性問題。」並拋出３點疑問、４個解方，與讀者一同探討整個租屋市場的根本問題。

疑問一：「為何政府放任違建持續出租營利？」租屋市場仍有大量頂樓加蓋、非法隔間、未申報租賃等情況。這時政府推出租屋補貼，鼓勵租屋族「無需房東同意即可申請」，結果卻是 —— 制度事後回頭檢查，發現房東不合規，房客卻連帶被追討「溢領」的補貼。

疑問二：「使用執照非(區分)所有權人可輕易調閱，一般人更非專業，如何確認違建與否？」多數租屋族根本無從確認房東是否申報租賃所得、房屋是否違建、用途是否符合登記。反而房東才是掌握產權與建物狀況，並負有申報義務的一方。制度卻倒過來要求租屋族「自負查證責任」，本質上就是不對等。

因此網路上才會出現「租客是不是只是政府釣魚的餌」的質疑，暗指政策效果是逼房東現形繳稅，而不是保障租客。要查龐大的非法租屋黑數並不難，隨便打開租屋平台就能看到大量疑似違規物件；但當稽查與追責沒有精準落在源頭，制度就會變成：抓不到強勢者，先抓最弱勢者，那麼補貼款的立意良善和公平正義原則是否已名存實亡。

疑問三：「因社宅供不應求，而衍伸暫時性替代方案。倘若租屋補貼反而淪為租屋者的陷阱，那是否又為一樁華而不實的名義法案？」儘管政府力推「公益出租人」，用稅賦優惠鼓勵房東申報租賃、提高透明度。然而不少房東仍選擇不報稅、繼續出租，因為就算不加入，房子照樣租得掉，還不用承擔所得稅級距上升的風險。

更深層的問題是 —— 社會住宅供給嚴重不足。目前全台社會住宅完工與規劃數量，距離實際租屋需求仍有明顯落差。當「可負擔、合法、穩定」的租屋選項不足，租屋族自然只能被迫進入灰色市場。

踏取藍德義強調，政策當然需要查核，但不能只挑最容易下手的一端開刀。若要談公平，至少應該：❶ 追討責任應優先回到違規房東，而非租屋族。❷ 制度設計就要在「申請當下」完成風險辨識，而不是事後翻舊帳。❸ 政府要落實美意，需要扮演好在租賃市場的強勢第三方，主導、主動並要求限期改善 ❹ 加速社會住宅與合法租屋供給，否則補貼永遠只是頭痛醫、頭腳痛醫腳。

