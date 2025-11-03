台中一起震驚社區的縱火案！64歲許姓男子因房東拒絕續租，竟以極端手段報復。據了解，嫌犯在該處租屋長達20年，房東一直仁慈地維持8000元的低廉月租，甚至無償提供空地供其停車。然而，嫌犯卻多次對屋內母女性騷擾，還偷竊內衣褲，房東不得已終止租約。沒想到嫌犯竟心生怨恨，在搬離前縱火洩憤，事後還試圖輕生，所幸及時被逮捕歸案。專案小組在現場發現被燒黑的小型瓦斯桶，研判為縱火工具。家屬無奈地感嘆：「好人真的是不能當！」

房東20年不漲租遭恩將仇報！64歲男偷內衣性騷孫女 縱火後慢悠悠逃逸 。(圖／警方提供)

廣告 廣告

台中一起嚴重縱火案震驚社區，一名64歲許姓租客因房東拒絕續租而涉嫌縱火報復。據被害者家屬透露，嫌犯租住該處鐵皮平房長達20年，今年多次對屋內母女進行性騷擾，甚至偷竊內衣褲，引發房東終止租約。令人心痛的是，這位房東20年來從未調漲8000元月租，還無償提供空地讓嫌犯停放車輛，卻遭到如此惡劣的報復行為。

房東不漲租又借地 ６４歲男竟涉縱火恩將仇報 。(圖／警方提供)

事發後，許姓嫌犯徒步慢悠悠地離開現場，甚至邊走邊脫下作案時使用的手套。隨後，他試圖在附近輕生但未遂，最終被自己的女兒尋獲送醫。警方迅速趕到醫院將其逮捕帶回警局。同時，鑑識小組和火調單位進入案發現場調查，在屋內發現被燒黑的小型瓦斯桶，這很可能是縱火的工具。

事發後，許姓嫌犯徒步慢悠悠地離開現場 。(圖／警方提供)

被害者家屬表示，事件起因是嫌犯的不當行為。家屬在住處安裝了監視器，錄下嫌犯偷竊房東孫女晾在戶外的內褲衣物。被害者姐姐和姐夫揭露，嫌犯有時甚至會做猥褻動作給小朋友看，因此要求他搬離。

據了解，嫌犯在被拒絕續租後開始鬧事，9月份曾在住家周圍揮刀並焚燒雜物。被害者家屬透露，房東因顧念老鄰居情誼，不忍心調漲租金，每當想要漲價，嫌犯就會哭窮，讓房東心軟。家屬感嘆道：「好人真的是不能當。」

嫌犯靠網路銷售中古車維生，允許他隨意停放車輛而不收取任何費用 。(圖／警方提供)

嫌犯平時靠網路銷售中古車維生，房東家空地很大，一直允許他隨意停放車輛而不收取任何費用。諷刺的是，他10月底才在網路上發文求售的二手廂型車，竟成為他犯案的工具。這起案件顯示出，房東多年來的善意和寬容，最終換來的卻是如此惡劣的恩將仇報。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多 TVBS 報導

台中鄰偷內褲被退租！堵路燒死人畏罪開瓦斯 愛女急：救我爸

獨／紙條提醒有色狼！女靠「螢幕閃爍」認被偷拍 男掏手機自清

欠繳6月房租1萬5千 女租客涉點火燒套房

地鐵愛心座讓他不要 陸老翁硬坐女乘客大腿

