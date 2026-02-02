房產大亨看上人妻「開天價奪愛」豪砸6319萬＋豪宅…條件：跟老公離婚

國際中心／陳弘逸報導

美國身價近9億美元（約新台幣280億元）的房產大亨波雷格（Tamir Poleg），遭控，開價200萬美元（約新台幣6319萬元）等條件，要已婚下屬，跟丈夫離婚；對此，該名女子前夫提起訴訟，求償500萬美元（約新台幣1.5億元）此案仍在審理中，引起各界關注。

據《聯合報》編譯外媒報導，身價近9億美元（約新台幣280億元）的房產大亨波雷格（Tamir Poleg），遭指控，看上一名已婚女下屬佩姬（Paige Steckling），為了讓她離婚改嫁，竟開出總價值逾200萬美元（約新台幣6319萬元）的條件。

此舉，引起佩姬的丈夫麥可（Michael Steckling）不滿，認為原本婚姻美滿，遭到介入而變質，並對波雷格提起訴訟。

從相關證據顯示，波雷格疑在2025年1月向佩姬提出，以50萬美元現金（約新台幣1579萬元）、一棟位於猶他州價值約150萬美元（約新台幣4739萬元）的豪宅，還加碼旅遊行程，作為她跟丈夫離婚的條件。

麥可指控，波雷格涉嫌變賣公司價值60萬美元（約新台幣1895萬元）的股票，來籌措這筆錢；更進一步質疑，對方曾在邁阿密訂好飯店房間，只為了跟佩姬共度春宵。

然而，這份「不道德的提議」出爐沒多久，佩姬就在同年2月訴請離婚。麥可認為，波雷格利用財力破壞他人婚姻與家庭，因此，提告求償500萬美元（約新台幣1.5億元）。

面對指控，波雷格嚴詞否認，認為這都是無端指控，想藉此牟利，更撇清跟佩姬無任何關係，更沒干涉婚姻，且她也並非公司員工。佩姬則表示，婚姻結束是出於個人原因，並非如訴訟所述。此案仍在審理中，引起各界關注。

Married real estate mogul offered subordinate multi-million dollar ‘indecent proposal’ to leave her husband for him: lawsuit https://t.co/Lx7O0Phrq6 pic.twitter.com/NEBxfBGzPx — New York Post (@nypost) January 30, 2026

