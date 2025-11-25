房產女神轉戰當拍賣官！名畫作「5分鐘內飆到440萬」 朱琦郁曝業界內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕曾任財經主播的「房產女神」朱琦郁轉戰演藝圈後，在《小姐不熙娣》與《全明星辯論會》表現亮眼，近期更挑戰新身分，踏入藝術拍賣界成為拍賣官，並主持過多場拍賣行與名人慈善晚會活動，引發網友好奇她如何跨界進入這個專業領域。

朱琦郁透露，契機源自某拍賣行負責人看見她在《全明星辯論會》的表現，認為她具備知性形象與良好口語能力，因此主動邀請她嘗試拍賣官工作。她收到邀請後便投入大量時間研究拍品目錄與藝術史，迅速補足藝術相關知識。

她印象最深刻的拍賣案例，就是曾拍到名畫家張大千的一幅作品，當時從200萬起拍，5分鐘內飆升至440萬後成交，全場在落槌瞬間爆出掌聲，讓她深刻感受到收藏家對藝術的熱情與投入。

目前朱琦郁已累積主持約20場拍賣。她分享，拍賣官最重要的是清晰的聲音、自信的台風與精準的判斷力，尤其落槌價格絕不能報錯，若現場出現爭議，拍賣官必須立即裁定，不得猶豫。

