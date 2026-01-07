房產稅飆逾30% 納稅人負擔沉重 多州推動降稅方案
新聞周刊31日報導，多州2026年將持續推動取消或降低房產稅(property tax，又稱地稅)。許多州考慮改革房產稅的主因，在於自從新冠疫情以來，全國各地房產稅全面升高，加上其他房屋成本開銷增加，納稅人負擔沉重。智庫機構「稅務與經濟政策研究中心」(Institute on Taxation and Economic Policy)指出，從2019年到2024年，由於房屋價格飆漲，全國房產稅平均增加30%。
「稅務基金會」(Tax Foundation)州稅政策研究中心(Center for State Tax Policy)資深政策分析師布哈特(Manish Bhatt)表示，納稅人要求降低稅務負擔，但房產稅問題在2025年或更早之前基本上都沒能獲得解決，許多措施都是倉促推出，沒有基於紮實的稅務原則，因此房產稅在2026年仍將是各州再接再厲的重要議題。
布哈特表示，疫情以來某些地區房屋價格與估價上漲40%、50%、60%甚至更多，納稅人擔心房產稅負擔愈來愈沉重，各州因此出現改革提案。
任期屆滿後即將卸任的共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，2025年裡多次提到支持佛州全面廢除房產稅。佛州議會有多個提案版本，內容包括降低或全面廢除非學校的房產稅，至於哪個草案能在議會通過立法，目前仍不明朗。
布哈特分析，不管是佛州或其他州都應該把考量重點放在取消房產稅之後的經濟傷害，以及州政府如何開闢新的稅收管道，例如增加銷售稅或所得稅。
德州選民已經通過旨在改革房產稅的州憲修改提案，包括把企業房產稅豁免額度從2500元調高到12萬5000元、學區住宅房產稅豁免額度調高到14萬元、65歲以上民眾與身心障礙者學區住宅房產稅豁免額度提高到20萬元。
俄亥俄州2025年通過共計5項房產稅改革法案，包括授權郡縣政府官員在獲得選民同意的前提下調降房產稅、為稅務減免提供更多空間、根據通貨膨脹為房產稅增加訂定上限。
更多世界日報報導
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
其他人也在看
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 43
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償
女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 17
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 6
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 228
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 30
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 14
遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」 中榮、衛生局全說了
媒體報導，台中榮總3名醫師疑似放任無照醫材廠商進入開刀房，執刀手術，醫師在旁納涼觀看，時間超過3年。對此，中榮副院長李政鴻今天（7日）表示，新醫療儀器有時需要廠商進入維護，但醫院嚴禁任何非醫療人員從事中廣新聞網 ・ 15 小時前 ・ 16
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 24
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 53
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
「載具」亂放上網！ 男嚇傻「1天被刷上百萬元」
買東西把發票存到載具環保又方便，不過有名男網友，竟然在社群平台上貼出他的載具條碼，讓大家隨便刷，沒想到短短一天就被刷了幾百萬，擔心被國稅局盯上，推播時間。 #載具 #發票 #條碼 #國稅局 #社群平台 #環保東森新聞影音 ・ 12 小時前 ・ 6
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 64
4生肖迎超強吉兆！貴人運爆棚、好運連發 屬蛇少奮鬥3年
2026年開年之際，天象迎來吉兆「金星上合日」，這股能量在占星與生肖磁場中產生強大共振。塔羅牌老師艾菲爾提到，4生肖在未來45天內，這股暖流會化作貴人，幫助他們解決職場上的困境，多留意身邊帶來善意的人，或許正是引領輝煌格局的貴人。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 13
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 29
台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 57