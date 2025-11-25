房產糾紛法院見／天王母告建商敗訴！ 影后捲建案糾紛「挨罰942萬違約金」

周杰倫（右）和媽媽葉惠美擁有多筆房產。（杰威爾提供）

知名房仲網紅作家陳泰源捲入合建紛爭，多戶鄰居因無法順利過戶，被迫在外租屋等待；建商負責人陳思婷指控陳泰源家族「慣用拖延戰術、操弄媒體、誣指建商」，目的在於提高自身分配利益。她更聲稱，陳家額外向建商提出市值逾1.5億元的要求，使整起合建案長期膠著不前。

房地產糾紛並非個案，演藝圈亦屢見爭議。藝人潘慧如2012年在台北市內湖豪宅頂樓打造峇里島風空中花園，因未支付工程款131萬元，被承包的王姓建商提告。潘慧如澄清，當初就明確告知預算僅50萬元，包商卻在未經同意的情況下將工程追加至169萬元，因此拒付。

潘慧如曾和建商發生款項和感情糾紛。（翻攝自潘慧如臉書）

同樣捲入建案糾紛的還有藝人楊謹華，2014年她看中內湖「國家網球公園第一排」豪宅預售屋，以6千多萬元購入一戶含車位。不料接近完工時，她發現原本的景觀被遮蔽，質疑建案廣告不實，僅繳納1,700多萬元後停止付款並提起訴訟。台北地院最終認定建商並無不實宣傳，判決楊謹華須支付942萬元違約金。

楊謹華和建商的糾紛最後被判決得支付942萬元違約金。（翻攝自楊謹華臉書）

此外，天王周杰倫的母親葉惠美，2008年購買新北市淡水預售屋後發現鄰近墓區，認為建商隱匿資訊而提告。然而法院判決指出，墓區非建案範圍內設施，建商無隱瞞義務，最終葉惠美敗訴。此案後續促使主管機關修訂《不動產說明書》，新增鄰近墓地、變電所等「嫌惡設施」須主動揭露的規範，以保障購屋者知情權。

