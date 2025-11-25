房產糾紛法院見／獨家！合建纏訟拖累鄰居入住 建商控房仲網紅索討1.5億

知名房仲網紅作家陳泰源家族被爆出與建商不斷纏訟，讓跟著合建的多戶鄰居至今仍無法順利過戶。（翻攝自陳泰源臉書）

知名房仲網紅作家陳泰源家族之前被爆出與建商不斷纏訟，讓跟著合建的多戶鄰居至今仍無法順利過戶，只能被迫在外租屋。本刊近日取得建商負責人之一陳思婷親上火線指控陳泰源家族「慣用拖延戰術、操弄媒體、誣指建商」，目的只為提高自身分配，甚至額外向建商索討市值逾1.5億元的條件。

陳泰源過去曾擔任兒童節目主持人、選秀節目參賽者，並與藝人楊丞琳、許瑋甯是華岡藝校同班同學，因競選北市議員落敗、背負債務，轉而投入房仲業，還曾負責銷售隋棠購買的「漏水」豪宅。

廣告 廣告

建商負責人之一陳思婷親上火線，指控陳泰源家族額外向建商索討市值逾1.5億元的條件。（翻攝自Shih-Ting Chen YouTube）

背著鄰居 多要1.5億

5年前，陳家位於北市饒河街的老家與建商爆發合建糾紛，他親上火線指控建商侵吞祖產、逼迫父親在外租房至經濟困窘，甚至發表「不自殺聲明」，引發輿論關注。

嘉源建設對大家地產提告，全部以不起訴敗訴。（翻攝自Shih-Ting Chen YouTube）

陳思婷秀出嘉源建設股東欠債的債權憑證，指控陳泰源抹黑說是假憑證。（翻攝自Shih-Ting Chen YouTube）

陳思婷提供在合建補充協議中，陳家拆屋後的租金補貼每月就高達28萬元。（陳思婷提供）

對此，建商代表「⼤家地產」陳思婷首度正面回擊，指出陳家多年來不斷藉由媒體渲染，形塑自己被黑心建商欺負的形象，但事實正好相反，「陳家與多家建商談過條件，最早與知名建商簽訂的分配僅約383坪，但陳家嫌不夠，後來轉向寶吉第建設，獲得地主分60％、建商分40％的條件。然而陳家竟在未告知其他地主的情況下，另外與寶吉第私下將自身分配提高到65％ ，等於自己可分回413坪、而鄰居仍只有60％。後續經危老獎勵後，接手的大家地產更把陳家的分配提高到450坪，但陳家還是不滿，又要額外123坪及多項補貼，總市價超過1.5億元。」

宣稱被騙 簽約都在場

對於外界認為建商逼迫陳家租屋，陳思婷反駁：「在合建補充協議中，陳家拆屋後的租金補貼已高達每月28萬元，光是提前搬家的額外要求，我們就多付了近200萬元。累計補貼超過1,200萬元。我們在沒獲利前就已經付到這個地步，到底怎樣才算夠？」

隋棠（左二）購入的大直豪宅，就是陳泰源負責銷售。左起Tony、隋棠、朱芯儀、温昇豪。（翻攝自隋棠IG）

陳思婷控陳泰源聯手積欠管理費住戶，在網路上對社區惡意霸凌。（翻攝自Shih-Ting Chen YouTube）

針對陳泰源曾聲稱「父親年紀大不識字、被建商騙簽約」，陳思婷回應：「陳泰源⾃詡為房產專家，⼜怎會不關⼼⽗親與建商合建細節，⽽且重要簽約時，陳泰源必定會到場，這⼀切都證實他是說謊的慣犯。」陳思婷無奈指出，「陳泰源為了流量、為了聲量，在這個網路霸凌盛⾏的時代，這麼做是有原因的，因為他不缺錢，可以全職的來做攻擊我們的⾃媒體。」她接下來會竭盡⼀切努⼒，確保建案能夠早⽇擺脫這場無謂的紛爭，讓每⼀位無辜的地主能夠拿到屬於他們的房⼦。

更多鏡週刊報導

房產糾紛法院見／天王母告建商敗訴！ 影后捲建案糾紛「挨罰942萬違約金」

小資本當頭家／獨家！小額投資牙齒美白 黃瑄離婚改當老闆娘

小資本當頭家／女星週賣6天雞蛋糕嘆「藝人也是人」 她賣明星二手衣太夯被國稅局盯上