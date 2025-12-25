房產糾紛！ 男持「雙刀」闖酒吧 找表弟理論釀3傷

男子持雙刀衝進酒吧。（圖／東森新聞）





有啥糾紛？凌晨四點多，台南發生持刀砍人案，一名葉姓男子持雙刀衝進酒吧，要和表弟談判，爭吵後持刀砍人，不只砍傷表弟和另外一名男子，自己被對方壓制時，也被刀劃傷，三個人都送醫，葉姓男手被依殺人未遂罪送辦，至於衝突原因，初步了解是親戚間的房產糾紛。

凌晨四點多，酒吧前發生糾紛，嫌犯持雙刀闖入，砍傷兩名男子當場濺血，快打警力到場。

砍人葉姓嫌犯：「不要傷害我媽媽就好，做兄弟就巴結一點，敢一點啦。」

嫌犯裸上身蹲坐在一旁，口口聲聲喊著，不要傷害我媽媽，大批警力將他團團包圍，而受傷的兩名男子則是坐上救護車送醫，幸好只有手傷，並沒有生命危險，砍人的葉姓嫌犯自己也受了傷，同樣送往醫院包紮。

附近鄰居vs.記者：「我不敢起來看，很大聲嗎，很大聲時間很長，大概半小時，很恐怖嗎，對很恐怖，還有人在吵架，喊的很大聲，就沒有再睡了嗎，對睡不著了。」

附近鄰居：「救護車聲四點多，聽到救護車的聲音，在睡覺會比較緊張。」

深夜救護車聲劃破夜晚的寧靜，鄰居們感到驚慌，被吵醒後徹夜未眠。事發在25號凌晨平安夜，34歲的葉姓嫌犯喝悶酒，得知與母親有房產糾紛的遠親，28歲黃姓表弟，就在台南赤崁街酒吧喝酒，因此持雙刀衝過去要理論，雙方發生衝突，表弟和友人被刀砍傷，警方到場後逮捕持刀葉男，將他依現行犯逮捕。

第二分局副分局長陳勇志：「本分局員警到場時，多名在場人已合力將葉嫌制伏，員警當場將葉嫌依現行犯逮捕，全案依殺人未遂，以及傷害罪嫌移送偵辦。」

根據警方了解，持刀的葉姓嫌犯有酒駕及侵占前科，酒後失去理智持刀犯案，與親戚之間的房產糾紛，不但沒解決，身上又多揹了一項罪名。

