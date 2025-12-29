房祖名頂星二代光環出道 昔涉毒成「劣跡藝人」慘遭封殺

房祖名被列為劣跡藝人後，演藝事業全面停擺。(圖／中時資料照)

國際動作巨星成龍（71歲），近日受訪時坦承採取高壓教育，導致與兒子房祖名關係降至冰點，回顧21年前，房祖名以「星二代」身分踏入演藝圈，因為在北京涉毒，被列為劣跡藝人，演藝事業全面停擺，近年幾乎未在公眾場合露面。

房祖名以「星二代」出道，頂著成龍及林鳳嬌兒子的光環，一出道便成為鎂光燈焦點，2004年推出首部電影《千機變II之花都大戰》，並演唱主題曲《邊走邊唱》，接著陸續推出幾部作品中，與戲劇圈大咖黃秋生、吳君如、曾志偉等人合作，演而優則歌的他，推出兩張個人專輯，並榮獲多個獎項肯定，星路備受外界看好。

房祖名頂著星二代光環出道。(圖／中時資料照)

2014年，房祖名爆出吸毒風波後，人生一夕間變了調，警方獲報在他的住所發現到與圈內好友柯震東等人涉毒，並查獲到上百公克的大麻，被法院依「容留他人吸毒罪」判處其6個月刑期，處罰金2000元人民幣，形象遭到重創，被大陸當局列為「劣跡藝人」，戲劇作品遭到腰斬，演藝事業跌至谷底。

房祖名沉寂2年後，帶著作品《鐵道飛虎》重返演藝圈，雖然戲份相當吃重，不過在預告以及宣傳海報中，都見不到他的身影。2021年，他執導的電影《曾經相愛的我們》上映時，導演署名還被硬生生改為張小磊，讓原本就未如父親成龍演藝事業出色的他，更是雪上加霜，近年幾乎淡出演藝圈，鮮少在公開場合露面，只有在今年6月被目擊出席好友婚禮。

房祖名與好友柯震東涉毒被逮。(圖／盧禕祺攝)

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

