房租中位數止步8500元 六都公寓價格全面下修

國內房市動能轉趨保守，從租賃、交易到產業端趨勢一致。根據內政部最新統計，去(2025)年下半年全國租金總價中位數維持在8,500元，超過6成行政區租金未成長；另一方面，六都公寓產品價格全面下修，全台房仲從業人員增幅也降至近年新低，顯示房市同步面臨價格修正與產業盤整壓力。

內政部公布截至去年9月底的租金統計資料，隨著租金補貼政策推動，全國有效租約案件已突破71.7萬件，租屋市場交易量能仍高，但價格漲勢趨緩。全國293個行政區中，逾6成租金總價中位數呈現「持平未成長」，僅苗栗、彰化與嘉義等少數縣市因樣本數較少，租金漲幅高於1成。整體而言，租金結構已明顯鈍化。

進一步比較各縣市表現，新北市租金中位數以1.3萬元居全國之冠，其次為台北市的1.25萬元，桃園市則以1萬元排名第3，雙北仍是租金水準最高的區域。內政部分析，租屋市場價格出現差異除了地段因素外，也與產品型態及屋齡結構高度相關。

就租屋型態交叉分析，整戶型產品的屋齡對租金影響最大，未滿30年的整戶租金中位數為1.7萬元，30年以上老屋則跌至1.3萬元。獨立套房新屋中位數約1萬元，老屋約8,500元。分租套雅房受屋齡影響相對有限，租金中位數大致落在6,000至6,250元區間。市場中老公寓仍為主流產品，屋齡30年以上物件占比高達63%，其中分租套雅房的老屋比例更高達7成。

在交易市場方面，價格修正壓力集中在老公寓產品。住商機構彙整實價登錄資料發現，去年第4季六都公寓產品平均總價全面滑落，其中雙北市降幅相對溫和，約為2.8%；桃園以南跌勢顯著，台中市下修7.9%、高雄市降價6.4%，台南市更下滑15.3%。相較之下，具備電梯與管理機能的住宅大樓在雙北市逆勢上揚，凸顯資金轉向保值型產品，房市呈現K型分化。

業者分析，在限貸環境下，銀行對屋齡偏高、都更效益不明確的老公寓鑑價趨於保守，使得買方進場意願降低，價格支撐力道不足；反觀雙北蛋黃區的大樓與華廈產品，因符合自住需求且供給稀缺，抗跌性相對突出。

交易量萎縮進一步反映在產業端。住商機構觀察內政部統計，指出去年第3季全台不動產經紀人與營業員合計7萬7,470人，雖創歷史新高，但與第2季相比僅增加62人，季增0.1%，為2019年以來最低水準。其中，不動產經紀人人數更首度負成長，結束自2018年以來連續30季上升紀錄，房仲展店與擴張動能明顯熄火。

