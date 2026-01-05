房租又漲了！新北公布最新租金指數 2025年H1新店漲幅1.48%最兇

記者陳韋帆／新北報導

新北市地政局今（5）日公布114上半年住宅租金指數，全市價格平穩、緩步上揚，其中又以新店半年漲幅1.48%為全市最高。（圖／記者陳韋帆攝影）

新北市地政局今（5）日公布114上半年住宅租金指數，全市8大次分區呈現價格平穩、緩步上揚態勢。地政局指出，重大公共建設持續推動完善了生活機能，剛性需求不僅支撐買賣市場，更讓租賃市場保持熱絡。其中新店區因市場供給轉向高品質住宅大樓，拉升整體租賃單價，半年漲幅1.48%為全市最高。

地政局數據顯示，114上半年8大次分區住宅租金指數，分別為板橋土城105.11、中和永和105.86、三重蘆洲104.87、新莊104.51、新店106.08、汐止104.08、淡水100.05及樹三鶯103.54，這半年的漲跌幅介於-0.01%至1.48%之間，與去年同期相較有0.25%至2.87%的年變動率。

地政局補充，租金指數波動不必然代表價格劇烈漲跌，觀察仍應以長期趨勢為主。目前地政局每季定期公布6大類24項住宅價格指數，及每半年公布8項住宅租金指數，共計7大類32項統計資料。相關數據與「新北市不動產市場分析季報」已置於官網及「新北不動產愛連網」供外界參考。

