房租拖欠好幾個月房東委託趕人 律師一開門沉默了：我才是壞人

律師王至德分享自己年輕時遇到租屋糾紛案例。（示意圖，shutterstock／達志）

房客在外租屋怕遇到惡房東，同樣房東也擔心遇到奧租客。近日律師王至德就分享一個案例，房東因為房客陸陸續續少繳了2個月的房租，因此委託他趕人，未料當他開門入內後沉默了，感嘆自己才是壞人。

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文《善良房東的困擾》，表示有個熟識的女房東出租套房，見對方是約為20多歲的年輕姊弟，看起來忠厚老實，印象相當好，因此以低於行情的價格租給對方。剛開始3個月，姊弟都正常繳房租，但到了第4個月開始，就表示自己沒錢，只能先付一半，房東當下覺得沒什麼便答應了，第5個月卻仍是如此，因此開始有些困擾。

廣告 廣告

王至德說，女房東看對方是外地來打拼，不忍苛責，表示有困難可以明說。但接下來好幾個月都一直少繳，而且原先姊弟還會先打電話告知房東，後面變成房東刷存摺才發現租金又少繳，8個月下來已經少繳超過2個月的房租，由於房東之前聽過他演講說過欠租2個月可以把房客趕走，因此找王志德幫忙趕人。女房東認為自己好心卻被愚弄，姊弟倆每次都說下個月繳清，但越拖越久，根本沒有誠意，懷疑遇到租霸。自己聽完後也認為的確遇到租屋蟑螂，就答應陪同女房東前往談判。

王至德說自己當時年輕氣盛，當晚開門時劈頭就大喊「為什麼一直拖欠房租，欠到兩個月，現在沒得談，就是把房子還回來，把房租繳清，不然就上法院」，而這對姊弟從頭到尾低頭不敢說話，對方找來的友人立刻遞出2個月租金，此時姊姊保持低頭姿態，小聲說「真的很抱歉，我找工作不順利，弟弟打零工賺錢，扣掉吃飯支出後實在繳不出一個月房租，前3個月都還有存款可以支付，但到了第4個月實在沒辦法了，才會請房東幫忙」。

王至德看著對方一點都不惡霸的樣子，當下瞬間覺得自己才是壞人，但仍忍不住問「房東說有困難可以明說，為什麼都不老實說」，姊姊不斷說不好意思，幫忙支付房租的友人才開口「這對姊弟就是這樣，什麼都悶在心裡，這種個性會害死他們」。

協商完畢後，姊弟確定將搬離租屋處，回程路上女房東忍不住對他說「我覺得我們好像才是壞人...」，王至德坦言那天之後，「壞人」2個字一直在腦海裡久久揮之不去。

王至德科普表示，回歸法律層面，房東如果遇到房客不繳租金，不能立刻趕人，依法規定欠超過2個月的租金總額，房東得以發存證信函催告限期給付，如果房客仍未繳清，才能終止契約。

更多中時新聞網報導

啦啦隊女神林沁發片 感動好友相挺

洪小鈴為老狗婉拒戲劇邀約

信義房屋 率先推動建築能效標示