房租指數年增率2.02% 探27個月年增新低

【記者 陳姿穎／台北 報導】隨整體通膨狀況逐漸穩定，11月消費者物價指數（CPI）年增率剩下1.23%，同時間房租指數雖然仍寫下新高，但11月房租指數年增率也微幅下滑至2.02%，寫下27個月以來的年增率新低，後續觀察租金指數年增率是否進一步跌破2%。

11 月CPI較上年同期漲1.23％，其中外食費持續上漲，加上肉類、蛋類價格仍高，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票及電費調漲，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票、油料費及通訊設備下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲1.61％，再剔除能源後之總指數(即核心CPI)，漲1.72％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年租金上漲與許多背景有關，包括整體環境出現通膨、房價上揚、房東的稅負與生活支出增加，另外像是管理費增加等，都可能間接影響房租表現，同時間市場供需狀況也沒有供過於求對於租金造成壓力，政府的租金補貼一方面降低租客負擔，一方面也增加租客租金的承擔能力，不過前幾年的舊租約應該都已經經歷換約，接下來觀察租金狀況表現是否趨於平穩。

統計顯示，11月房租指數為109.67寫下新高，不過房租指數的年增率2.02%，則是近27個月年增率的低點，若以區域來看，南部區域與中部區域租金漲勢較為收斂，北部地區房租指數11月2.03%，中部地區則是2.29%，但去年中部地區的年增率為3.5%，南部地區的房租年增率11月剩1.77%，去年的全年年增率2.55%。

曾敬德表示，租屋市場受許多因素影響，但最直接的還是市場供需，若能持續增加供給就能降低房租壓力，現在房價已經進入盤整，接下來觀察租屋市場是否受到影響，還是由買轉租帶來支撐。（照片示意圖資料照）