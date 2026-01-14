房租指數連 3 年漲破 2% 後出現收斂，居住成本壓力仍在

台灣房租漲勢延續多年，最新統計顯示房租指數已寫下近 30 年罕見紀錄。主計總處資料指出，房租指數年增率已連續 3 年超過 2%，為 1996 年以來首見；不過 2025 年 12 月房租指數年增率降至 1.99%，為近 29 個月首度跌破 2%，租金漲幅出現收斂跡象，後續是否形成轉折，引發市場關注。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年租金上漲背景與多重因素有關，包括通膨帶動生活成本上升、房價走高、房東稅負與持有成本增加，以及社區管理費調漲等，皆可能反映在租金水準上。

廣告 廣告

市場端則呈現「比價仍在、但選擇有限」的狀況：承租方會比較周邊行情，但若供給量不足、整體租金同步上揚，租金容易維持高檔。

此外，政府近年擴大租金補貼，雖有助降低租屋負擔，也可能提高租屋市場的承受能力；另一方面，新屋交屋量增加是否能帶動供給回升、進一步緩解租金壓力，仍有待後續觀察。

儘管 12 月年增率跌破 2%，從年度表現來看房租仍處高檔區間：2023 年房租指數年增 2.16%、2024 年年增 2.45%、2025 年年增 2.3%，顯示租金上行趨勢尚未明顯扭轉。

值得注意的是，居住成本壓力不僅來自房租，家庭管理費用 12 月年增率仍達 5.07%，水電燃氣費年增率 4.57%，反映整體居住支出仍偏高。

（想看完整解析與重點一次掌握，歡迎點選下方原文續讀。）

＊本文資訊來源：主計處、信義房屋

看更多》

2026 租屋補助新制：違建、頂加不能申請、舊申請戶有過渡期，2 重點一次看

房租連 3 年年漲破 2% 創 30 年新高！2025 年 12 月首見漲幅跌破 2%