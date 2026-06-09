房租漲勢收斂！年增創1.76％創4年新低 曾敬德：租屋族可以喘口氣了

記者陳韋帆／台北報導









房租降溫訊號明確。主計總處統計5月房租類指數年增率僅1.76%，創下48個月以來單月新低，且已連續5個月跌破2%，顯示疫後通膨推升的租金漲勢正逐步收斂。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在房價走揚、通膨下，近年租金一路走揚，目前租金漲勢來到近4年來最和緩時刻，租屋族終於迎來難得喘息機會。





根據主計總處資料，近年租金有感上漲風暴從2022年點燃，當年房租指數年增率1.68%，2023年衝上2.16%，2024年達2.45%，2025年仍有2.3%，過去3年的年度年增率均飆破2%，創下1996年以來最驚人的漲勢。不過到了2026年，租金漲幅出現明顯收斂，5月年增率更跌至1.76%。在區域表現上，2024年以台中年增3.5%最劇烈，2025年北部也年增2.25%，但到了2026年5月，北中南各區的房租年增率已全部跌破2%大關。

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曾敬德表示，過去3年房租之所以大漲，除了通膨與營建成本墊高，房價走高後的轉嫁效應也是主因。所幸在通膨逐步受控及租約陸續換約完畢後，漲勢終於在今年迎來轉折。





他指出，政府為了平抑租金漲幅及減輕租金負擔，積極推動租金補貼政策，目前整體房租市場正告別過去瘋狂上漲的階段，逐步回歸常態性的平穩軌道，這對長年承受高昂生活成本的通勤族與租屋族而言，確實迎來了難得的喘息機會，政府為了照顧各類租屋族群並鼓勵生育，目前已提供不同的租金補貼加碼方案，同時透過多項稅負減免優惠，鼓勵房東將閒置房屋對外出租以活化資產。





曾敬德建議，租屋民眾應多加善用政府的美意，積極申請補貼以降低每月固定開銷，進而提升生活品質。而在補貼後所省下來的薪資費用，則可以拿來做為中長期的理財規劃或投資，甚至是存起來當作日後的購屋自備款，才能在房市趨穩的浪潮中為自己奠定資產基礎。





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