房租漲勢見頂？連三年漲破2％後首度收斂 曾敬德揭未來穩定2關鍵

台灣房租指數漲勢趨緩了？台灣房租已連續3年年漲幅超過2%，為30年來首見劇烈漲勢，不過，2025年12月出現轉折，年增率終於回落1.99%、跌破2%大關。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去3年在通膨、房價及稅負影響下導致租金走揚，但隨市場供給增加，租金漲勢已出現趨緩現象，未來是否能保持平穩，仍須看供給端釋出與補貼政策的穩定性。

根據主計總處資料，2025年12月房租指數年增率為1.99%，終結連續28個月漲破2%的紀錄。回顧年度表現，2023年房租指數年增2.16%，2024年擴大至2.45%，2025年則為2.3%。此外，居住類相關支出漲幅仍維持高水位，12月家庭管理費用年增率達5.07%，水電燃氣費年增率則為4.57%。

曾敬德表示，過去3年租金上漲因素包括通膨、房價及稅負影響，隨舊約陸續完成換約，加上前幾年的全台預售屋狂蓋，開始迎來交屋潮，市場供給增加下，租金漲幅也出現趨緩。

不過，他也提到，資料也顯示居住類相關支出漲幅仍維持高水位，管理費、水電燃氣費也都同步讓民眾的居住成本不斷增加。

曾敬德指出，雖然租金已出現初步緩漲，也有政府擴大租金補貼提升了租客的負擔能力，但仍須留意長期變化，畢竟老舊的社區因設備老化，管理費仍有可能持續攀升，在房市進入理性購屋與租屋的時代，供給端的釋出與補貼政策的穩定，將成為未來租金能否維持平穩的關鍵因素。

