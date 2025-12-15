房租漲勢降溫！11 月租金年增率降至 2.02%，創 27 個月來新低

隨著通膨壓力持續放緩，租屋市場也出現降溫跡象。根據最新公布的 11 月消費者物價指數（CPI），年增率降至 1.23%，其中備受關注的房租指數雖仍創下新高，但年增率已回落至 2.02%，創下 27 個月以來新低，市場開始關注租金是否正逐步走向盤整期。

統計顯示，11 月房租指數來到 109.67，水準續創新高，但年增率較前期明顯趨緩，反映租金漲勢已有降溫現象。觀察整體物價結構，11 月 CPI 年增 1.23%，外食費、住宅相關費用仍持續上漲，但部分交通與通訊項目價格下滑，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果後，物價年增率為 1.61%，再排除能源後的核心 CPI 則為 1.72%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近年租金上漲並非單一因素所致，而是多重背景交織的結果，包括通膨環境、房價上揚、房東稅負與管理成本增加，以及整體租屋供需結構仍偏吃緊。此外，政府推動租金補貼政策，雖降低租客負擔，也間接提高租金承受能力，使租金漲勢在過去一段時間內獲得支撐。

不過，隨著前幾年舊租約多已完成換約，加上房價進入盤整期，市場開始出現變化。從區域表現來看，中南部地區租金漲勢已明顯收斂，11 月中部房租年增率為 2.29%，相較去年同期的 3.5% 明顯回落；南部地區年增率則降至 1.77%，低於去年的 2.55%。北部地區房租年增率約 2.03%，整體呈現持平整理。

曾敬德分析，未來租金走勢仍須回歸市場供需基本面，若住宅供給能持續增加，將有助於降低租金壓力；另一方面，若購屋市場持續盤整，是否出現「由買轉租」現象，仍可能對租屋需求形成支撐。短期來看，租金漲勢已不若前兩年強勁，後續是否進一步跌破 2%，仍值得持續觀察。

