房租狂漲！台積電工程師擬車宿公司 網激推這台更舒適

一名台積電工程師因不滿房租連年上漲，認真規劃起「車宿停車場」的省錢計畫。他在Dcard平台發文表示，與其持續被房東剝削，不如買台小轎車睡在公司停車場，還能隨時on call、來去自如。

房租連年漲，工程師寧睡車上也不給房東賺。（示意圖／取自pixabay）

該名工程師透露，自己已在台積電工作2、3年，期間房租被調漲好幾輪，讓他萌生不想再將辛苦賺來的錢交給房東的念頭。他詳細規劃出完整流程，平日可有2至3天將車停進公司地下室，利用公司健身房洗澡、在員工餐廳解決三餐，下班後再移動車輛位置或開往其他廠區停車場，避免被發現違規過夜。

其餘的平日時間，原PO計畫開1小時車程返回老家，處理洗衣服、補充日用品等事項。他盤算後認為，這樣的安排「好像怎麼都比被兇巴巴的新竹房東剝削、還要划算」，更自嘲「不然上班被新竹公司壓榨、下班繼續被新竹老百姓壓榨，快榨不出汁了」，詢問網友這個想法是否異想天開。

貼文曝光後引發熱議，有網友驚呼「都上山（台積電）了居然要睡車上……我看了什麼」，也有人建議「睡蝦皮自取店啊，夏天還有免錢冷氣」、「你選對縣市了，新竹很多公園」。更有經驗者提供實用建議，表示不要停新廠地下停車場，因為太安靜且不通風容易被趕，建議停老廠立體停車場，保全習慣後就不會特別查看。

有網友透露，原來已有前例，「你晚了，已經有人買露營車住在停車場好幾年了。不過他是台北停在外面的停車場」。另有人在車型選擇上給予建議，推薦特斯拉適合車宿，開整晚冷氣或暖氣只會掉電百分之10至20，搭配充氣床就能睡得舒適，二手車約70至80萬元就能入手。

