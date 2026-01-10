房租、生活機能當證據 法官戳破「假房客」是真小三

台南地院認為，徐女在永康工作，永康區的房租沒有高過安南區，且生活機能便利，所以認定侵害配偶權，示意圖。(資料照，記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕吳姓女子指控丈夫與徐姓女子同住安南區住處，憤而求償百萬，但丈夫辯稱徐女是房客，租用家中兒童房，台南地方法院認為，徐女在永康區工作，該區生活機能更便利、房租不高於安南，認定侵害配偶權，判2人連帶賠15萬元。

吳女與丈夫2015年結婚育有2名子女，約在2023年間，吳女體恤丈夫夜班工作，協議讓丈夫住在她名下的住處，她則暫時帶孩子住娘家，並每週往返住處1到2次送餐給丈夫。

2025年4月間，吳女接到陌生女子來電，告知她丈夫與徐女私會，她與父親到屋內查看，見徐女在3樓樓梯口，父親當面警告徐女，別去破壞別人的家庭，要求她離開並拍照，但丈夫辯解，是徐女自己靠過來的。

吳女還拍到丈夫與徐女共乘機車，有次兩人吵架，丈夫坦承有跟小三約會，最後丈夫更換住家門鎖，吳女難再自由進出，因此對兩人提出侵害配偶權告訴。

丈夫則稱，徐女住高雄通勤不便，才把兒童房出租給徐女，也告知吳女，換鎖因門鎖壞且願交新鑰，而共騎車因徐女機車故障順路載回，至於坦承小三則是因被吳女激到，無法證明他外遇；徐女也說與對方僅同事房客關係。

法院認為，徐女在被質疑破壞家庭時，應立即表明自己是租客自清，但徐女當場未回應，丈夫還當場對岳父稱徐女主動靠近。

另外，徐女在永康工作，永康交通與生活機能方便，房租也沒高過安南區，徐女卻捨近求遠，通勤約20分鐘上下班，難採信房客的理由，因此認定徐女與丈夫侵害吳女配偶權，判賠15萬元。

