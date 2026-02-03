房租一直漲政府承認租屋族很苦 明年報稅免稅門檻大鬆綁 單身64萬最高224萬免稅

財政部試算顯示，單身租屋族年薪64萬元、租屋家庭最高224萬元，明年報稅可免繳所得稅。圖／陳宏銘攝

很多租屋族每年報稅時都有同一個感覺：房租一直漲，但報稅好像幫助不大。不過，這幾年稅制其實已經慢慢對租屋族越來越友善。

過去房租只能算在一般扣除項目，效果有限，但現在房屋租金支出已經改列為「特別扣除額」，而且扣除金額也調高，等於是政府直接承認：租屋本來就是一筆很重的生活成本。

而且整體的扣除額也一路往上調。因為物價年年上漲，政府也同步把免稅額、標準扣除額、薪資扣除額一併拉高，也說就是：同樣一份薪水，現在比較不容易被課到稅。

以116年5月要申報的115年度所得稅來看：

【免稅額】提高到10.1萬元，70歲以上長者更高，來到15.15萬元。

【標準扣除額】升高至13.6萬元，有配偶一起報稅直接加倍扣除。

【薪資所得特別扣除額】拉高為22.7萬元。

這些扣一扣，代表什麼？代表你一年賺的錢，有一大段是「政府直接不拿來算稅的」。如果再把租屋扣除額、育兒扣除額、長照扣除額一起算進來，很多家庭的「免稅門檻」會被推得很高。

直接用實際例子來看更清楚。

【租屋自住的單身上班族】年薪大約64.4萬元以下，可以完全不用繳所得稅。

【雙薪、沒有買房、在外租屋的小家庭】兩人合計年薪110.8萬元以下，也無須繳所得稅。

【四口之家，租屋、養兩個6歲以下的小孩】年薪拉到168.5萬元，還是免稅。

【三代同堂、租屋、上有70歲以上長者、下有幼兒的家庭】年薪224.35萬元以下，可以不用繳所得稅。

跟以前相比，「不用繳稅的門檻」提高，對租屋族來說，房租雖然還是貴，但至少在報稅時，政府開始減稅額分擔一點壓力。財政部也表示，未來還會持續檢視稅制，目標是讓租屋族、育兒家庭、照顧長輩的家庭，不要在生活成本已經很高的情況下，還被稅壓得喘不過氣。



