房稅勾勾纏1／一幢多棟認定角力 新北耶誕城地標槓上稅捐處慘連敗

新北歡樂耶誕城已邁入第15年，璀璨燈區、巨型耶誕樹及光雕秀營造出新板特區魔幻氛圍，年年吸引上萬人共襄盛舉。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局網站）

一年一度的「新北歡樂耶誕城」正如火如荼展開，連串活動總妝點得新北板橋新板特區繽紛異常，而一旁的新板希爾頓飯店與趣淘漫旅也因此大發觀光財。然而近期一樁最高行政法院判決卻揭露，原來他們背後的宏國集團槓上了新北市政府稅捐稽徵處，針對房屋稅認定角力不斷，官司纏訟一晃眼就5年多，近期最終最高行政法院「駁回」確定，原告仍憤憤不平，直斥新北市府「邊打訴訟邊修規則」即使大如財團都無奈認栽。

新板特區的希爾頓飯店、趣淘漫旅與凱撒宴會廳是同章使用執照的1幢3棟式建築，由於高度差距甚大影響了房屋稅計價基準，持有者宏國集團為了徵稅問題與新北市政府稅捐稽徵處鬧上了法院。（圖／顏瑋辰攝）

最高行政法院近期終局駁回了一樁備受矚目的案子，因為牽扯到宏國集團在新板特區的3棟飯店建築，分別是主打五星級400間時尚客房的31層希爾頓酒店、定位337間年輕商務客房的19層趣淘漫旅，還有樓高4層可席開200桌的多功能宴會廳，這3棟建築都打出知名建築師李祖原招牌，立面採用垂直的V型造型柱及金屬折板線條，頂部還有七層樓高的巨型「天燈」，強勢盤據新板特區天際線，來耶誕城觀賞者肯定印象深刻。

風光完工在2017年落成取得使用執照後，隔年繳房屋稅的日子卻讓宏國「臉綠了」，原來這3棟房屋從申請建照到核發使用執照都綁在一起，因此新北稅捐處一律以「超高樓」建築水準計算每坪構造單價，連帶影響到房屋稅額度。

CTWANT調查，每年5月全台屋主要繳的房屋稅的課徵基礎就是「房屋現值」，而計算現值的核心要素之一就是「標準單價」。在台灣的建築法規與稅務實務中，房屋的總高度越高，理論上設備與工法就愈好，以新北市政府公布的鋼筋混凝土（RC）建築造價標準來說，若是4層樓建築，每坪認定造價31,273元，但若31層「超高」樓建築，每坪認定造價68,132元那可不只翻倍。

問題來了，由於宏國集團這3棟建築被「綁」在同一張執照，因此4樓那棟宴會廳與19樓那棟趣淘漫旅都被依「超高」樓建築核課，搞得宴會廳一年被課了至少新台幣1,005萬元、趣淘漫旅一年則被課了近1,349萬元，這可與宏國自己粗估的一年分別700萬元、1,100萬元整整多了約500萬元，每年這樣課下來宏國當然不接受，2020年訴願失敗後無奈走向行政訴訟。

宏國集團在房屋稅訴訟的代理人張福源會計師（圖）認為各大樓若能「獨立進出」便不可恣意綁定計稅，可惜他的論點未被行政法院合議庭認同。（圖／報系資料照）

身兼宏國集團派出代理人的資深會計師張福源就怒批，「1幢3棟」使用執照是板上釘釘沒錯，但3棟本來就可獨立進出，只是一開始申請建照時併送罷了，然而稅捐處卻老是以「彼此有空橋連通」當成說帖硬是「包」在一起課稅「那也有空橋連通台北市信義計畫區101層大樓豈不該與7層高的新光三越適用相同稅基」？他直斥這種說法太荒謬。

張福源訴訟中進一步指控，新北市政府在審理期間「邊打訴訟邊改規定」，原來2024年4月新北市府還真的改了「新北市簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業要點」，但細看內容已與內政部國土署編定的「建築技術規則建築設計施工編」相扞格，無奈高等行政法院老是導向稅事問題，對於國土署背書「建築可獨立進出」的基礎事實認定棄之一旁，實在遺憾。

張福源更直言，行政法院法官不可能懂得稅務評定，因此準備程序只能函詢主管機關，但「主管機關新北市政府稅捐處就是被告啊」，他直指在「球員兼裁判」情況下，即使其中一名承審法官認同原告訴求，合議庭仍以函詢結果評議駁回原告之訴，上頭的最高行政法院一樣吃鱉，「難怪行政法院老被譏為駁回法院」他喪氣地說。

新北市政府稅捐稽徵處長連文娟則澄清，新北市房價評估要點只是在2024年增加說明文字，並無修改或與母法扞格，稅捐處與宏國集團的房屋稅官司每次都贏，宏國也已依法補繳了房屋稅與滯納金，本案已結案。

新北歡樂耶誕城期間新板特區空地開了不少特色小店，人潮更帶動暢旺周邊百貨買氣與飯店住房率，宏國集團持有的希爾頓飯店等事業也受益其中。（圖／CTWANT攝影組）

