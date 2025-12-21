房稅勾勾纏2／新北耶誕地標使照綁定拆分難 專家攤手重稅無解除非都更

新北歡樂耶誕城每年聖誕節前後在新板特區熱鬧展開，四鐵共構的便利交通成為不少年輕男女約會逛街好去處。（圖／CTWANT攝影組）

新北市政府與府前廣場「竹筍」地標是每年新北歡樂耶誕城天然的投影布幕，絢爛光影HIGH翻了整座新板特區。（圖／趙世勳攝）

「一幢多棟」認定房屋稅爭議搞得新北耶誕城地標槓上稅捐處還鬧上法院，儘管地標3棟建築持有者宏國集團提告慘遭終局駁回讓官司就此結束，建築與稅務業界卻仍議論不休。專家直指除非再推平都更「打掉重練」，否則這局稅事已定是無力回天。

近期不少地方政府對持有營業用多戶住宅者動輒以4.8％房屋稅「伺候」讓不少商家直喊救命，宏國集團便是因房屋稅計價與新北市府認知有別，一狀告上了行政法院。（圖／報系資料照）

宏國集團在新北耶誕城熱區「新板特區」持有3棟地標級建築，分別是樓高4層的凱撒宴會廳、19層趣淘漫旅商旅、31層希爾頓大飯店，這3棟建築都是同一張建照與使用執照，因此都被新北市政府稅捐處依照31層「超高樓」造價核課房屋稅，讓4樓高的宴會廳一年要核課新台幣1,005萬元、19樓高的趣淘漫旅一年要交1,349萬元房屋稅，比宏國自個「拆分」粗估的稅賦一年就多了至少500萬元實在吃不消，告上法院卻連連吃鱉，日前被最高行政法院終局駁回，無奈只好摸摸鼻子繳稅去。

資深地政士蔡岳臻（圖）認為若建照與使用執照「綁」在一起的多棟建築，要分開計算房屋評定現值單價是難如登天。（圖／CTWANT攝影組）

資深地政士蔡岳臻就指出，當初送照的建築師只考慮要「統一開工」，若拆分成3棟，分開送審時超高樓層會審得比較慢，若搞得單一建照「卡關」影響整體開工時程那就頭痛了，所以建商當然「統包」送件為第一優先，完工後當然也只申請「一張」使用執照歡喜營運，沒想到自個兒埋了個房屋稅未爆彈。

蔡岳臻分析「一張執照」是判決關鍵，其他「空橋連通」等說帖充其量只是稅捐處加強論述罷了。蔡岳臻直指，這個案子中兩造對「是否獨立進出」唇槍舌戰，但法院最後還是回到原始工務機關核發的使用執照「就是綁在一張啊」，他預告權衡之下未來商場型建築設計會有不小變革。

另一名在地房仲則點出，宏國之所以這麼在意，便是原本營業用房屋意思意思課個3.6％房屋稅，但新北市2024年7月「囤房稅 2.0」可是進一步把最高稅率調升至4.8％，認定下來每年房屋稅價差將會來到1,000萬元以上，當然不惜打官司爭到底。她坦言，新北市政府按照《建築技術規則》認定3棟相同稅基這個事情於法算有據，宏國會敗訴那是剛好而已，而目前廠商只能走變更設計一途，看看有沒有機會拆分使照未來能被認定成3幢，「但主管機關還是新北市政府啊」她吐槽兩造是冤家路窄，也示警要拆分使照是除非要一部都更，否則是難上加難。

資深建築師余烈則替建商抱不平，直指現行房屋稅認定爭議太過簡化，畢竟地點、位置等因素都活脫脫左右了房屋現值，點開內政部實價登錄網是一目了然，但各縣市政府卻只以構造單價作為課稅標準肯定是違反常理又忽視市場行情，他直斥實價登錄晾在一旁只是登了個寂寞。

新北市政府稅捐稽徵處長連文娟則回應，2017年這3棟名義上89戶建築拿到使用執照後，便是依照前頭工務局核發的「一幢」來認定，後端稅捐處同仁到現場勘驗連通情況只是加強支持論述，「稅捐處官司每次都贏」她直言不諱。她強調，其實一般社區也都是以區內「最高樓那棟」來當成全社區單坪構造核課基準，只是「一般人量體不大沒那麼在乎」，其他有低矮商場與高聳大樓「包」在一起的商業園區因為都有彼此連通，「業主也都認了依最高那棟課稅」。她重申這3棟若要拆分計稅除非再都更「打掉重練」，否則「沒什麼好說的」。

