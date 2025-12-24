房貸不繳清可防詐騙？她曝背後原因 眾人驚呼：長知識了

生活中心／游舒婷報導

近年來詐騙手法不斷翻新，尤其針對中年族群與長輩詐騙案例頻傳。藝人趙婷近日在社群平台分享律師提醒指出，房貸繳清後不等於風險解除，反而可能讓房屋在完成抵押權塗銷後，成為詐騙集團鎖定的不動產標的，相關貼文引發熱烈討論。

房屋簽約,預售,買賣。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

房貸繳清後竟有風險？無抵押房屋成詐騙新目標

藝人趙婷發文指出，依照現行規定，房貸清償後，銀行會提供「清償證明」，並協助屋主辦理「抵押權塗銷」。塗銷完成後，房屋在登記上不再有任何金融機構設定，後續若涉及設定抵押、過戶或其他權利異動，將不再經過銀行把關。

廣告 廣告

有律師指出，正因少了銀行這道防線，詐騙集團只要設計出看似合理的情境，在當事人疲累、慌亂或承受壓力的情況下誘使簽署文件，就可能在短時間內完成不利的財產處分，甚至導致房屋被設定抵押或移轉所有權。

詐騙慣用「緊急＋權威」話術 中年族群最容易失守

趙婷表示，許多受害者並非缺乏判斷能力，而是在生活壓力與緊急情境下，較容易受到影響。中年族群往往同時承擔家庭、工作與經濟責任，詐騙集團常利用「時間急迫」與「權威身分」施壓，例如假冒檢警、銀行、律師或公部門人員，迫使當事人立即做出決定。

律師建議暫不塗銷 銀行成為第二道防線

因此，有律師建議，即使房貸已全數清償，也可評估暫緩辦理抵押權塗銷，讓銀行仍存在於房屋權利結構中。專家指出，銀行雖非萬無一失，但在房屋權利異動時，往往會多一道審核、多一次確認，這段時間有時正是阻止詐騙的重要關鍵。

看到趙婷的分享，網友們也紛紛留言「我也是10年前就付清了，也是沒有辦塗銷證明」、「謝謝分享」、「受教了」、「可以繳清但不要做塗銷，公婆的房子30年前就繳清了，但一直沒有去辦塗銷」、「這個知識好重要哦」、「又學到了一個知識了」。

另外，也有網友也提供另一個方法「預告登記」，先在不動產登記簿上做一個「保留紀錄」，保障有權利的一方（預告登記人），讓房屋在未經同意前，不能隨便被處分。在有預告登記存在的狀況下，未來像是：房屋買賣、設定抵押貸款、贈與、過戶移轉、其他需要變更權利的登記，都必須經過預告登記權利人同意才能辦理，為自己多一份保障。

更多三立新聞網報導

小心詐騙1手法！她上當8次沒發現 780萬慘被騙光

詐騙新招！吃火鍋也遭殃「4200萬被騙光」他哭：一生積蓄都沒了

小心這通電話！他一接「存款53萬被掏空」警政署揭詐騙手法

「貨到付款」也是陷阱？1話術他帳戶慘被凍結 手法曝光

