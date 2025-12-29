房貸別急著全還？趙婷留「這數字」當防詐第二防線

知名主持人教戰房產防被騙走的方法，留部分貸款，讓銀行幫忙當防線。（圖／TVBS）

知名主持人趙婷分享防詐心得，建議民眾保留部分房貸金額，讓銀行成為「第二道防線」，避免房產遭詐騙集團盯上。然而，專家指出即使還清房貸，選擇不辦理抵押權塗銷，也能達到防詐效果，同時免除額外利息支出。律師提醒，抵押權塗銷與否和房產是否易遭詐騙無絕對關聯，防詐根本之道仍在提高警覺。專家建議申請「地籍異動即時通」服務，即時掌握房產異動狀況，保護自身財產安全！

趙婷表示，銀行比一般人更有能力辨識詐騙，因此她習慣保留幾十萬的貸款餘額，讓銀行繼續持有房產抵押權。她認為，任何房產過戶或異動都需經過銀行審核，形成重要的「第二道防線」。趙婷強調，10萬至50萬元貸款的利息支出並不算多，相較於因接聽詐騙電話而可能損失的金額，這筆利息支出是值得的。

不讓房產抵押權遭抵銷，部分民眾選擇不把貸款繳清，但衍生出來的利息，恐怕一年突破萬元。（圖／TVBS）

住展雜誌發言人陳炳辰表示，還清房貸後的「乾淨不動產」確實較容易成為詐騙集團的目標。他指出，即使已經還清房貸，民眾仍可選擇不辦理抵押權塗銷，或考慮使用銀行信託、預告登記等方式保護房產。不過，他也提醒民眾，不塗銷抵押權可能會影響後續的貸款或房屋出售，特別是民間機構有時會要求提供抵押權塗銷證明，以防止二胎貸款問題。

專家分析，不讓抵押權遭塗銷，的確是防詐的方法。（圖／翻攝趙婷FB）

劉宇庭律師則提醒，抵押權是否塗銷與房產是否容易被詐騙並無絕對關聯。他舉例說明，長者可能忘記已清償房貸，而子女不知道抵押權已被塗銷的狀態，可能導致他們在辦理拋棄繼承時出現問題。

專家建議民眾申請「地籍異動即時通」服務，當房產有買賣、拍賣、贈與、抵押、查封等異動時，系統會在收件和異動完成時通知申請人。雖然不塗銷抵押權是防詐方法之一，但可能會影響後續借貸。防範詐騙的根本方法，仍是持續提高警覺，保護自身財產安全。

