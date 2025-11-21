房貸利率創近17年新高！央行揭兩因素 10月五大銀利率升至2.313%

央行公布五大銀行新承做房貸利率升至2.313%，創下近17年的新高。李政龍攝



中央銀行今（11/21）日公布10月五大銀行新承做購屋貸款金額新台幣551億元、月增46億元，而房貸利率升至2.313%，創下近17年的新高。官員說明，整體購屋貸款金額呈現微幅上揚，房貸利率則創下2009年1月、近17年以來的新高，主要是銀行進行風險控管，新青安房貸的承做比重下降，使得房貸利率提高。

央行今日公布五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.187％，相較9月的2.12％、月增0.067個百分點，主要因週轉金貸款利率上升所致；若不含國庫借款，10月五大銀行新承做放款加權平均利率同為2.187％，相較9月的2.155％，也上升0.032個百分點。

10月五大銀行新承做購屋貸款金額微幅上升至551.36億元，相較9月增加46億元，為20個月來新低。經研處副處長葉盛表示，觀察六都10月建物買賣移轉棟數約1萬6989棟，月增6%、年減13.5%，主要是9月為傳統民俗月，在基期較低的情況下，10月的買賣移轉棟數增加，進而推升購屋貸款金額。

不過，10月的購屋貸款利率卻來到2.313%、月增0.019個百分點，還創下2009年1月以來的新高。葉盛指出，由於銀行對放貸進行風險控管，加上新安貸房貸的承做比重下降，使得購屋貸款利率提高；其中，五大銀行承做新青安房貸的整體金額為221億元，占比縮至40.01%。

葉盛表示，今年以來，房市呈現盤整格局，量縮、價微幅下修，預售屋價格持穩，反而是中古屋的修正較明顯，五大銀行新承做房貸金額持續緩降。

值得注意的是，週轉金的貸款金額大減，但利率卻呈現上升，葉盛說，週轉金貸款金額為7467.89億元，月減2472.5億元，受到9月季底效應影響，不僅政府借款金額大減700億元，就連民間大企業的借貸也大幅減少，導致利率上揚至2.144%。

