房貸利率升、核貸成數降 高雄小資族縮手了
【記者柯安聰台北報導】不敵限貸令！高雄小資買盤退場?!台灣房屋集團根據金融聯徵中心第3季新增房貸資料統計，統計高雄年薪60萬元以下的小資房貸族申貸狀況，Q3平均貸款利率創新高，攀升至2.52%，平均核貸成數亦相較去年同期縮水1.1個百分點；同時，該族群在新承作房貸中的比重，已從去年同期的29.9%下滑至27.8%，減少約2.1個百分點，小資買盤似乎浮現退場跡象。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，受限貸令政策影響，銀行對申貸人財力從嚴審核，包括金流來源和收支比標準提高，且貸款成數縮水、資金缺口擴大，加上高雄近年產品總價墊高，有限的現金流成為小資族購屋最大關卡，普遍擔心就算付得起頭期，但撐不起房貸，被迫退場觀望。
（圖）高雄小資買房難，房貸利率創新高，面積史上最迷你(圖-台灣房屋)
李家妮表示，雖然今年9月金管會稍微轉開新青安的放款水龍頭，相關貸款不再計入不動產放款天條，銀行可釋出更多放款量能，但對比去年同期，今年Q3平均貸款成數表現仍顯保守，利率亦持續走揚，顯示銀行在景氣收斂、房市成交放緩的背景下，風險評估仍趨向嚴謹，尤其對財務風險較敏感的低薪族，放貸控管可能更為謹慎。在房價高檔、利率攀升、資金難度提升等多重夾擊下，小資族購屋安全感下降，購屋計畫也只能不得已先喊卡。
另外觀察，高雄小資族Q3平均購屋面積，比去年同期大幅縮水了3坪，平均剩36.6坪，創下歷年最「迷你」紀錄，平均房貸金額也同步下修至720萬元，比去年同期減少了73萬元。
台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，高雄今年房市買氣收斂，平均房價水位仍高，未見明顯下修，小資首購族多改以「縮坪策略」因應，轉向負擔更輕的小坪宅，以坪數換總價，形成越買越小的「迷你屋時代」。小資族重CP值，偏好熱區以三民、楠梓、鳳山等機能成熟、住宅供給多元、房價較好入手的區域為主。不過，以三民區屋齡10~20年的2房小宅，平均總價仍約要600萬元起跳，在利率創高、銀行核貸保守的環境下，對收入緊繃的小資族而言，實際上購屋壓力並未因坪數縮小而減輕，「買得起」、「貸得過」依然是小資購屋族最大的門檻。
顏政豪表示，目前市場上部分屋主的讓利機率與幅度有提升，但短期內銀行風險控管應仍難以鬆綁，小資購屋時還是需審慎評估，包含提高自備款成數、挑選負擔範圍內的總價物件、區段與坪數，妥善規劃資金調度，以降低負擔壓力。（自立電子報2025/12/11）
