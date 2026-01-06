房貸利率飆至2.44%！買千萬宅自備多20萬 年收「這區間」成銀行最愛

受到限貸令影響，想購買千萬元的房屋，民眾得要多準備一些自備款。台灣房屋提供



限貸令重拳揮舞下，房貸族壓力正式爆表！房仲業者觀察聯徵中心最新資料，2025年第3季房貸申貸件數年減38%，全台移轉量更創下八年來新低，在資金水龍頭收緊下，平均貸款利率已攀升至2.44%，核貸成數則縮水至71.8%，意味著同樣購買總價千萬元的物件，購屋者必須多掏出近20萬元的自備款，可說是壓力山大。

根據聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的6萬餘件減至3萬7747件、年減38%，整體平均貸款利率增加0.21個百分點，平均利率來到2.44%；而平均核貸成數從73.6%，降至71.8%，相當於購買總價1000萬元的房屋，晚一年買自備款就要多準備近20萬元。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，不同年薪族群的貸款條件，以年收100到200萬元的族群最吃香，2025年第3季平均貸款利率為2.42%，不僅比年收入百萬以下2.45%更低，甚至低於300萬元以上族群的2.49%，成為目前市場上貸款條件最佳的「優貸族」。

銀行對核貸趨嚴後，若想購買總價1000萬的房屋，晚一年入手，自備款就多出近20萬元。台灣房屋提供

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，貸款申請的關鍵，在於擔保物件的優劣及申請人的財務條件，由於新青安政策補貼趨於尾聲，且各大行庫嚴謹執行「限貸令」，在資金緊縮的環境下，銀行審核趨嚴，對還款能力吃緊、自備款有限的小資而言，購屋門檻變高，導致進場意願或申貸過件率雙雙受挫。

張旭嵐指出，過去墊腳買預售屋，近年交屋時遇到限貸令，在公股銀行嚴審下，難過新青安門檻，勢必得尋求其他民間銀行利率較高的首購方案，導致平均利率有略高的趨勢，而年薪逾200萬元的買家，購買物件不乏高價住宅，可能會因估價不足，導致貸款成數低。

張旭嵐說，年收入介於100到200萬之間的族群，收入穩健、負債比相對低，選購產品也著眼總價千萬左右的中小坪數居多，受政策影響相對輕微，在限貸令期間反而具備更高的競爭力，是銀行眼中的「優質客戶」。

觀察申貸佔比的情況，2025年第3季年收入100萬元以下的族群占57.0%，為市場主力，相較2024年第3季的58.7%、減少1.7個百分點；而年收入100至200萬元的族群從28.5%提升至30.1%，增加1.6個百分點；300萬元以上的高收入族群也從占比5.7%微增至5.9%。

第一建經研究中心副理張菱育分析，在資金水龍頭收緊的環境下，房貸「利率高、成數低」已成為常態，中高總價產品的負擔更重，市場流動性相對低；而新青安政策在今年屆滿之後，若政府順利端出「新新青安」接棒，可望穩住小資買盤，預估2026年的房市交易，仍以總價落在千萬元上下的首購宅為主流。

