房貸利率飆14年新高！平均放款卻剩7成7創低 專家給一建議

記者陳韋帆／台北報導

房市,夜景,俯瞰,台北。（圖／記者陳韋帆攝影）

今年Q3新增房貸利率高達2.44%寫下金融海嘯後新高，而房貸成數中位數77.37%卻創21季新低。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行連續升息與第七波管制衝擊，資金成本大增，加上顯示銀行放款謹慎，這樣的結果持續衝擊購屋族買氣。

最新聯徵中心統計，今年第三季新增房貸樣本數僅3萬7747件，年減幅度達38%，顯示市場買氣嚴重量縮。不過，平均房價仍衝上新高1453.4萬元，平均房貸1032萬元則是次高表現。房貸利率中位數2.44%，寫下2009年以來新高；核貸成數中位數77.37%，則是近21季的低點。

曾敬德指出，連續升息加上政策房貸管控，一般民眾房貸利率已升至2.2%左右，新房貸甚至約2.5%起跳，購屋資金成本明顯增加。而房貸成數中位數降至低點，反映央行第七波管制後，銀行趨於謹慎保守放款。雖然政策目前仍支持自用首購，但市場買氣縮減，後續政府是否會對換屋型房貸進一步鬆綁，將是觀察重點。

曾敬德建議，由於房貸利率已普遍接近2.2%，早些時間購屋的屋主，若手上有多餘資金，可考慮提前償還部分本金，減輕利息支出。他強調，現在提前償還，會比3年前利率在1字頭時更划算。

