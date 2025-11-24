房貸利率2.6% 創金融海嘯來新高 他一句勸：把握新青安





根據不動產資訊平台顯示，不包含優惠房貸的一般房貸利率，今年第一季平均新增房貸的平均利率為2.6%，寫下金融海嘯後的新高，比較特別的是房貸利率通常跟央行升息有關，但過去這段時間利率已經沒有調升，但新增房貸的利率較2024第二季仍增加了0.24個百分點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波利率增加，主要是在2024年第三季開始緊縮房貸政策導致，反映市場資金緊縮導致房貸出現排撥等現象，房貸市場供不應求，即使央行沒有繼續升息，但一般房貸利率仍向上攀升，所幸網銀、壽險等非銀行體系也加入房貸市場，近期房貸利率表現已經趨於平穩。

統計顯示，排除優惠房貸的一般房貸統計，連續升息前的房貸利率約為1.52~1.55%，連續升息後到2024第二季為2.36%，後面開始逐漸出現房貸排撥等亂象，再加上銀行自主管理與央行第七波管控，2024年第三季平均房貸利率2.39%，第四季就攀升到2.54%，今年第一季更進一步增加到2.6%，單純比較新增房貸的利率狀況，2.6%水準已經是金融海嘯後的單季新高，反映購屋的市場資金成本明顯增加。

若以區域表現來看，都普遍出現上漲跡象，新北市由去年第三季的2.39%，增加到2.6%，台北市由2.37%增加到2.59%，台中市由2.39%增加到2.6%，高雄市從2.43%增加到2.64%，即使新竹地區也平均在2.6%以上。

曾敬德表示，由於一般房貸常見利率在2.5%起跳，另外針對名下已經有房貸的因為差別利率的訂價政策，導致一般的房貸利率平均達到2.6%，建議首購民眾現在政府對於新青安政策仍鼓勵，有需要的還是在到期前可以考慮，都會比現在的房貸利率划算。

▼新增購置住宅貸款平均利率。（圖／信義房屋提供）

（封面圖／翻攝photoAC）

