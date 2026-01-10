房貸對保卡關！她遇公司動盪想離職 網勸：撐到這一步再走

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

房子買了，卻卡在工作動盪期，該撐還是該走？近日一名女網友發文求助，透露自己先前已簽下一戶預售屋，預計明年3至4月進行房貸對保，偏偏公司近期傳出內部異動，不少同事年後準備離職，也勸她一起走，讓她陷入進退兩難的焦慮狀態，「房貸對保剛好卡在那個時間點，真的很崩潰。」

原PO在Dcard上以「房貸對保前工作不穩想離職」為標題發文表示，她透露，公司近來狀況不穩，內部氣氛低迷，自己其實也不想久留，但偏偏房貸對保時間點近在眼前。她擔心若現在開始找新工作、年後才報到，等到3月對保時，新工作年資恐怕還不到3個月，會不會因此影響銀行審核，甚至導致貸款出狀況。

她也坦言，曾動過「先撐著」的念頭，如果年後真的陸續有人離職，自己或許能靠累積的特休與事假請長假，暫時保有在職身分，撐過對保這一關再說。但她同時也很不安，因為不確定房貸對保與審核流程究竟會拖多久，「如果3月開始對保，有可能4月就跑完嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱議，「前後工作不能間隔超過3個月且性質必須相同」、「如果是成屋、非新青安，兩週內。但你是預售屋…看建案大小，而且3-4月對保，是建商口頭說的，還沒收到正式通知單吧？通常都會拖延，當初11月時問，建商跟我說年後，結果實際上是五月收到正式通知，六月開始排預對保」、「等到撥款再離職！最安全最穩妥的做法！」

