房貸控管改讓銀行「按月交作業」 楊總裁的Lesson還沒下課 房仲直指將呈三現象

央行總裁楊金龍。 圖：黃偉柏／攝影（資料照）

[Newtalk新聞] 中央銀行昨（18）日舉行理監事會議，會後宣布利率「連七凍」，房市部分，第七波選擇性信用管制未鬆綁，惟提到明（2026）年起銀行不動產貸款總量回歸各家銀行控管，但須按月向央行回報。而針對房市是否有「軟著陸」，央行總裁楊金龍明確表示「還沒達到」，由於價格尚未大幅修正，故不符合鬆綁條件。

對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，在利率不降、信用不鬆的環境下，房市將呈現三個現象：

交易量受限於資金條件，不易快速放量 價格走勢分歧，回歸區域與產品基本面 買方決策期拉長，但非全面退場

張旭嵐強調，市場不是沒人買，而是「更挑、更慢、更理性」。在經濟成長放緩、政策穩定的前提下，房市正式進入「靠體質、不靠政策」的階段。短期內不會出現「政策轉向救房市」訊號，雖對短線投機不友善，卻有利於真正的自住需求與長期布局者。

廣告 廣告

楊金龍表示，對於房市基調「還是偏緊的」，只是給予銀行實務上的彈性；房價是否明顯鬆動，理事都認為房價沒有跌多少，目前還沒達到「軟著陸」條件，並比喻房市就像「大象要轉身、要慢慢轉」，直言對第七波選擇性信用管制的效果仍不太滿意。

對於未來什麼樣的情況下，才可能放鬆房市管制？楊金龍回應，要滾動式檢討，無法說是什麼樣的條件下，也不想給市場「一條路徑式的預期心理（one way expectation）」。

自去（2024）年八月中旬，央行對國內銀行實施道德勸說，其須自主管理未來一年（2024.Q4～2025.Q4）不動產貸款總量目標，同年九月，再將房市選擇性信用管制推至第七波。然而，實施至今，央行將「控球權還給銀行」，自明（2026）年起，各家銀行的不動產貸款總量由其內部控管，惟須按月向央行送交相關資料。對此，楊金龍昨日否認是「甩鍋」行為，只是改為每月審查資料，以利央行掌握受理情形，還是會檢視是否落實規定，若發現離譜情況，開會討論與專案金檢還是會辦，不等於放任。

住商機構執行總監徐佳馨認為，在股市大好、熱錢四溢的狀態下，央行擔憂股市資金轉進房市，恐讓房市出現「報復性反彈」，任何寬鬆動作都可能讓外界產生放鬆管制的預期心態，「捏驚死，放驚飛」恐怕是央行最大的難題；並指出，央行既然放給銀行管，集中度和《銀行法》72—2 條也還在，想來公股行庫也不敢亂來，若想借房貸，就看看膽子大、但沒啥人借的民營可能較有機會。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

央行理監事會議今登場 利率可能「連七凍」 匯市態度估成焦點

避險資金一度撤離！RBC、法興雙看多、目標直指5100美元