房貸政策緊縮衝擊! 房地合一稅上路10來首見下滑

雖然央行12月宣布「房貸回歸銀行」，房地相關稅目減幅也已收斂，但受部分稅款遞延入帳影響，12月房地相關稅目續呈雙位數負成長。全年房地稅目仍為負成長，儘管營利事業房地合一稅創歷年新高，但個人房地合一稅卻是政策上路10年來首見下滑。

財政部統計處副處長劉訓蓉今（13）日表示，12月房地相關稅目續呈雙位數負成長，其中土地稅年減16.6%，已連續10個月雙位數負成長；契稅年減9.7%，個人房地合一稅年減49.3%，已連9個月雙位數負成長。

劉訓蓉說，12月是傳統購屋旺季，減幅較大的原因是部分稅款還未入帳。央行12月18日理監事會已決議，房貸總量回歸銀行自主管理，加上新建案完工趕年底過戶等因素，房地稅目減幅已較上月改善。

儘管房市控管已逐漸鬆綁，但全年房地相關稅目仍為負成長；全年土增稅683億元，是2010年、約16年以來新低，年減23.5%，大部分縣市皆呈現年減。

個人房地合一稅523.8億元，年減26.8%，是2016年開徵房地合一稅以來首見下滑，減幅較大的是台中、高雄及桃園，六都唯一增加的是新北市。

