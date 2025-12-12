房貸更貴也更難借！Q3 房貸利率創高、成數探 21 季以來低點

在央行第七波信用管制與升息效應持續發酵下，房市資金面正出現明顯變化。根據聯徵中心最新統計，今年第三季新增房貸件數明顯下滑，但房貸利率卻同步走高，顯示當前購屋市場正面臨「量縮、價高、利率升」的結構性調整，購屋資金成本明顯增加。

聯徵中心資料顯示，今年第三季新增房貸件數為 3 萬 7747 件，較去年同期約 6.1 萬件大減 38%，反映房市買氣明顯降溫。不過，在件數下滑的同時，房貸利率卻持續攀升，第三季平均房貸利率達 2.44%，創下金融海嘯以來新高水準，也顯示央行連續升息與第七波信用管制政策，已實質反映在購屋資金成本上。

此外，第三季房貸核貸成數中位數為 77.37%，寫下近 21 季新低，顯示銀行在放款審核上趨於謹慎。信義房屋不動產企研室指出，在政策管制與銀行自主管理影響下，貸款成數與條件已不若過去寬鬆，對購屋族而言，資金準備壓力明顯提高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行過去便多次提醒，利率不可能長期維持低檔水準，經歷連續升息後，目前一般房貸利率多已接近 2.2%，新購屋的房貸利率則約 2.5% 起跳。這樣的利率水準，已明顯高於過去幾年，也使持有不動產的資金成本持續增加。

不過，曾敬德也指出，民眾實際感受最深的，往往不只是利率，而是房貸成數是否足夠。目前政策方向仍以支持自用首購為主，後續是否針對換屋族群在貸款條件上給予適度鬆綁，仍有待觀察。

曾敬德建議，早期購屋、目前房貸利率約 2.2% 左右的屋主，若手中有額外資金或獎金，可評估提前償還部分本金，以降低整體利息支出。相較三年前利率仍在 1 字頭的環境，現階段提前還款的效益已相對明顯。

