房貸緊縮購屋族喊苦！五大行庫週轉金暴衝2成 央行緊盯防資金流房市
記者陳韋帆／台北報導
房市限貸令推升購屋自備款壓力，五大行庫週轉金借貸明顯升溫。今年9月新增購屋貸款僅505億元、29個月新低，年減56.4%；反觀週轉金新承做達9,940.4億元、年增近2成，形成「房貸跌、週轉金漲」的對比現象。
依央行資料顯示，2025年9月新增購屋貸款年增率持續轉負，同期週轉金貸款則創下今年單月新高。2025年9月購屋貸款利率為2.294%，週轉金利率僅2.083%，呈現利率倒掛現象，也讓市場短借需求快速增加。
限貸令提高自備款 市場資金轉向週轉借貸
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第七波信用管制上路後，銀行加強收支比審查，使民眾難以取得預期額度的房貸，購屋門檻推高並排擠裝潢與生活預算，迫使資金轉向週轉金。她指出，房屋仍可抵押增貸作為生活或投資需求，但不得作為購屋資金；今年股市高檔，加上傳產受川普關稅戰與不動產打炒房影響，也使短期資金需求大增。
張旭嵐表示，每逢季末、歲末企業多有大筆資金調度，進一步推升週轉金需求，使近期金額衝上新高。她指出，不動產業者因政策影響資金緊縮，傳產則因外部貿易變數增加財務壓力，都是今年週轉金借貸攀升的重要因素。
週轉金利率筆房貸低 央行強化金流監控避免回流房市
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，週轉金利率不到2.1%，比房貸更便宜，自然刺激借貸量，但資金流向也讓央行高度警戒。央行過去一年每次理監事會都強調會強化金檢，避免週轉金變相進入房市，年底會議預料仍將把週轉金列為重點稽核項目。
陳定中分析，第四季向來是購屋旺季，交屋量大、房貸需求提升，但信用管制未鬆綁，使民眾自行提高預留資金，推升短期借貸需求。此外，比照2023年普發現金經驗，今年歲末普發也會增加政府短期借貸規模，使年底新增週轉金再次改寫新高的機率相當高。
