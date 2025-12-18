房貸總量管制回歸銀行自主 房產業者：央行從緊迫盯人改為區域聯防

明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，房產業者認為，整體房市仍以自住當道。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕面對央行理監事會議最新發布，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，房產業者形容，此舉等於從過往緊迫盯人改為區域防守，整體房市仍以自住當道。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，央行第七波選擇性信用管制實施已超過1年，不論是首購、換屋等族群都受到波及，六都房市交易量年減幅更達4成以上。

且今年第三季建照量核發量更下滑73%，顯⽰建築開發動能趨緩，市場轉趨保守，對促進土地利用、帶動內需及就業機會，都是負面影響。

廣告 廣告

因此，楊玉全希望央行苦民所苦，除明年起不動產貸款總量回歸銀行內部控管外，也要重新檢討對民生、稅收、就業與經濟產生的後遺影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行第七波前要求銀行落實自主管理，對於銀行來說是全場緊迫盯人，現在實施時間已經屆滿一年，加上看漲房價心理趨緩，銀行也知道要照顧自住首購等族群，因此，從全場緊盯轉向銀行自主管理但定時回報與專案金檢，雖然不是大幅度開放，但至少對於房市是有點正面風向。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，回顧去年第三季、第七波選擇性信用管制以來，央行態度主要聚焦於「去槓桿」與「引導資金歸位」，要讓2023年新青安的過熱現象冰敷消腫。期間唯一的政策調整，僅針對「繼承取得」與「實質換屋」兩類非投資型買盤，決策展現了極強的「鷹派底氣」。

因此，他認為，2026年房市是「大魚吃小魚」的生存遊戲，買方、租客市場已然確立，不要幻想救市，這是一場殘酷的淘汰賽，跑得快比吃得飽重要。

【看原文連結】

更多自由時報報導

央行宣布利率「連7凍」 不動產貸款總量管制回歸各銀行內部控管

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距

Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店、結帳流程搶先看

