房貸能貸到8成？家人自備600萬想買1400萬預售屋 網看條件全搖頭

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

買房壓力大到呼吸都會抖。近日有網友發文求助，家中看上總價1400萬元的預售屋，家人已經準備好600萬元自備款，交屋前還能分期繳完20%約280萬元，剩下的8成房貸則希望靠「公教房貸」一次到位。然而原PO年薪僅約70萬元，忍不住擔心：「這樣真的貸得下來嗎？」

買房壓力大到呼吸都會抖。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「房貸條件」為標題發文透露，目前的計畫是等預售屋慢慢繳到交屋前，再用公教房貸拉滿 8 成，希望能同時申請5年寬限期、貸款40年，「頭期款還想靠投資元大高股息（0056）來補貼房貸，這樣算是安全布局嗎？」

貼文一出，立刻引來網友討論，「有點困難，你的收支比不會過，除非有保人。公教貸款只有台銀，想要8成收支比要180%以上。你還是問看看台銀吧」、「你的薪資條件目前狀況貸8成沒機會，幾年後先繳600萬，貸6成機會還蠻大的」、「這幾天剛對保完跟您分享，參考看看 我是貸台銀公教的。房價1100、自備2成，貸款8成，年薪約120萬，除了房貸無任何貸款，所以依原文中看起來，感覺機率不大，收支比過不太去，不過還是很羨慕買房預算到1400」。

還有網友點出，「貸八成=1120萬，假設40年0寬，月還款約3.5萬 生活費粗抓1.7，照樓上說的台銀180%標準（3.5+1.7）x180%=9.36，年薪得9.36x12=112.32萬喔！建議選一般新青安就好也不要台銀，其他公股的收支比較寬鬆。我朋友也公務員首購，他沒使用公教 限制多&門檻高，但以建商配合的銀行為優先選擇喔，自己找銀行的話，得重新鑒價」。

