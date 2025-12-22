房貸還完別急著塗銷？專家：留著反更安全 房產詐騙「這招最狠」

無債一身輕，專家建議還完房屋貸款，別急著塗銷。 （圖／TVBS）

詐騙集團猖獗，房貸塗銷成為雙面刃，民眾需謹慎思考其利弊。許多民眾辛苦償還房貸後，第一時間想要把「貸款」註記塗銷，以求無債一身輕。然而，房仲業者提醒，保留貸款註記反而可能降低遭詐騙的風險。近期詐騙案件雖有下降趨勢，但房產詐騙仍是常見手法，包括假立遺囑盜賣無人房產、誘導民眾房屋貸款抵押等，民眾應提高警覺，避免落入陷阱。

貸款註記要不要塗銷？房仲專家提出觀點。（圖／TVBS）

房仲店長馬湘琳表示，不塗銷貸款註記的主要原因是為了防範詐騙集團。她解釋，詐騙集團可能會利用出租房屋的機會，掌握房東的信件收發地址。如果房東的房屋沒有任何貸款抵押，詐騙集團可能會利用假債權或支付命令等手段進行詐騙。

廣告 廣告

然而，刑事局打擊詐欺犯罪中心警務正張佳勳則有不同看法。他認為，從警方的案例和司法實務判決來看，並沒有明確證據顯示塗銷貸款註記會增加被詐騙的風險。他指出，除非所有證件都是假的，否則詐騙集團很難設下這樣的圈套。張佳勳進一步解釋，即使貸款已還清但未塗銷，在房屋過戶前，地政事務所仍會向銀行再次確認，這使得詐騙集團不願招惹麻煩。此外，保留貸款註記還有一個好處，就是未來若需要再次貸款，可以省下手續費。

無債一身輕，專家建議還完房屋貸款，別急著塗銷。 （圖／TVBS）

近期詐騙案件數字有所下降。今年10月份受理的案件達13673件，詐騙金額達60億元，相較於2024年每月動輒破百億元的情況有所改善。這可能是因為積極宣導使民眾變得更加機警，或者詐騙集團的手法開始被識破。

地政代書黃新美提供了另一個角度的見解。她表示，有些人希望產權清楚，因此想要塗銷貸款註記。但從防詐騙的角度來看，保留抵押權設定可能更為有利。她舉例說，如果一棟價值3000萬的房子設定了2400萬的抵押，詐騙集團可能會認為這個房子的剩餘價值不高，因而減少下手的興趣。相反，如果房子完全沒有貸款，詐騙集團可能會視其為價值3000萬的優質標的，更有可能進行詐騙。

留著較安全，房屋有貸款，詐團較難動歪腦筋。 （圖／TVBS）

近年來常見的房產詐騙手法包括「地面師」利用假立遺囑繼承盜賣無人房產，以及詐騙集團先誘導受害者投資，當資金不足時再引導他們以房屋貸款抵押，最後讓受害者與地下錢莊簽訂借款合約。

張佳勳警告，許多受害者在簽訂契約時未注意到其中的陷阱。例如，有些契約會規定不能在特定期限內償還貸款，若提前償還則需支付高達10%或20%的違約金。更危險的是，有些代書會引導受害者將契約進行公證，一旦無法償還款項，房子就可能被直接拍賣或轉移。

房屋是許多人一生中最貴重的資產，但無良詐騙集團卻將其視為獵取的目標。政府為此設立了地籍異動通知等防線，建議民眾提前辦理，以防房產發生未知的變動。

更多 TVBS 報導

小心！央行被詐團冒名行騙 製圖澄清「央行不會主動聯絡民眾」

「小額出金」騙術揭密！59歲男慘遭詐團設局 警方超商埋伏逮車手

公文、視訊全是假！她揭「洗錢詐騙流程」 一票苦主認：一模一樣

嗶！X光機一掃露餡 驚見物流包裹藏20萬

