房貸飆近3%！郵局低僅2.065％申辦人少原因曝

房價走高，動輒千萬元起跳，不少民眾買房必須仰賴房貸，偏偏近年房貸利率逐步攀升，已逼近3％，其實除了銀行，郵局同樣提供房貸，最低利率僅2.065％，但實際申辦的人卻不多，專家指出，主因在於郵局核貸金額相對保守，加上沒有40年的長年期方案，對部分的購屋族來說，選擇相對受限。

打開購屋網，隨便一間都破千萬，這年頭房價貴桑桑，沒貸款真的難。買房需要貸款，而您知道除了去銀行之外，還能去哪裡嗎，答案就是郵局，最低利率只要2.065％即可，而這個數字比許多的民營銀行還要優惠。

郵局的青年首次購屋優惠貸款方案，想拿到低利率，得選擇二段式機動利率，前兩年2.065％，之後調整為2.365％，對照銀行一般房貸，利率落在2.3％到2.9％，到底差多少？算給你看，用貸款30年1000萬舉例，選擇郵局每個月約3.7萬到3.9萬，選擇銀行每個月約3.9萬到4.1萬，一個月就差2千，更不用說30年累積下來，至少差6萬以上，對小資族來說可不是小數目。

民眾：「以銀行來說，雖然講說（利率）也是2點多，可是它還會有一些加成在裡面，真的有2點多比較低（利率），我當然會去選。」

民眾：「利率低是比較好，但是如果它只能給到7成，所以大部分還是傾向於8成，能給到8成會比較多人是這樣選擇。」

不過其實郵局貸款限制多，都會區貸款上限2000萬元，非都會區則是1500萬元，以現在動輒千萬的房價來說，額度明顯不足，再加上郵局審核保守，通常只能貸到成交價8成以下，想申辦自備款，必須準備得更充裕。

房市專家陳定中：「郵局往來的對象，主要還是以自己的客戶為主，（郵局）提供房貸的還款年限有限，像郵局就沒有40年房貸的方案，對於想要用長年期，來降低每月負擔的民眾來講，郵局可能就不會是選項。」

同樣背房貸，有些人會選擇長年期慢慢還，不是沒錢，而是要善用現金流做投資，讓錢滾錢，其實利率、年期怎麼選，沒有標準答案，關鍵在於適合自己最重要。

