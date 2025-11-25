房貸餘額年增率連13降！土建融由負轉正 央行曝「個案拉抬」所致

購屋貸款餘額續創歷史新高，但年增率已經連續13個月下降，而土建融雖然由負轉正，卻是個案帶動所致。李政龍攝



中央銀行今日（11/25）公布10月消費者貸款暨建築貸款餘額，購置住宅貸款餘額11兆4864億餘元，金額續創歷史新高，但年增率已經連13降，下滑至5.1%，創下23個月新低，主因是買賣移轉棟數續減、銀行自主管理等影響；不過，建築貸款餘額3兆4598億元，不僅金額增加，年增率由負轉正，因一家壽險公司地上權承租延長融資時間所致，單筆承做金額較大，導致餘額上揚。

央行統計，10月房貸餘額月增288 億元，來到11兆4864.7億元，年增率5.1%、增速大幅減緩，續創2023年12月以來新低，前一次低點為該年7月，年增率4.73%。官員說明，10月的建物買賣移轉棟數年減超過1成，加上銀行自去年起實施自主管理，以及健全房市政策等，今年以來房市交易量呈現量縮、價格趨緩。

至於象徵建商信心指標的「建築貸款餘額」，在9月不僅減少53億元，年增率為-0.37%，創下2016年11月以來的負成長，但10月的建築貸款餘額來到3兆4598.68億元，增加288億元、年增率轉至0.01%。官員強調，10月有一家壽險公司，因地上權承租延長而融資，因單筆金額較高，推升餘額成長，但屬於個案影響，並非普遍現象。

近期有不少建商陸續表態不再購地，官員觀察，近兩年來，建商、營造商在購地和貸款都轉趨保守，建築貸款餘額年增率自2023年1月跌破雙位數後，數字一路下滑，到了9月出現負成長，10月因個案的單筆金額較高而出現反轉，但整體下行趨勢不變。

